Phantom Blade Zero: Wann wird der Releasetermin enthüllt? S-Game liefert Update

In diese Woche lieferte uns S-Game endlich ein Lebenszeichen zu "Phantom Blade Zero" und präsentierte uns ein fast sechs Minuten langes Gameplay-Video, das einen Bosskampf zeigte. Doch wann dürfen wir mit der Enthüllung des Releasetermins rechnen? Auch diesbezüglich lieferte das chinesische Studio ein Update.

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von S-Game endlich frische Eindrücke zum vielversprechenden Action-Titel „Phantom Blade Zero“.

So durften sich die Spieler über eine knapp sechs Minuten lange Gameplay-Präsentation freuen, die einen ungeschnittenen Bosskampf zeigte. Eine Frage blieb im Rahmen des neuen Gameplays aber weiter ungeklärt: Wann erscheint „Phantom Blade Zero“? Einen konkreten Termin nannte S-Game in einem kurzen Update zwar nicht, verriet allerdings grob, wann wir mit der Enthüllung des Releasetermins rechnen dürfen.

Laut dem chinesischen Studio wird der finale Termin im Laufe des Jahres 2025 verkündet. Sollten sich die Gerüchte der letzten Monate bewahrheiten, dann wird der Community leider noch einiges an Geduld abverlangt. Den unbestätigten Angaben diverser Insider zufolge wird „Phantom Blade Zero“ nämlich nicht vor Herbst 2026 erscheinen.

Die tragische Geschichte des Elite-Assassine Soul

In „Phantom Blade Zero“ übernehmen wir die Kontrolle über den Elite-Assassinen Soul, der für einen geheimen Orden arbeitet und eines Tages von diesem verraten wird. So hängt der Orden Soul den Mord an einem Ordenspatriarchen an und versucht, Soul zu töten. Der Protagonist kann sich schwer verletzt retten.

Allerdings kann ein Heiler das Unvermeidbare lediglich hinauszögern, sodass Soul für seinen Rachefeldzug und sein Vorhaben, seinen Namen reinzuwaschen, lediglich 66 Tage bleiben.

Spielerisch versprechen die Entwickler von S-Game ein Martial-Arts-Spektakel, das sich in mehreren Bereichen an klassischen Soulslike-Titeln anlehnt. Hier bezieht sich das Team auf Inhalte wie die strategischen und anspruchsvollen Bosskämpfe oder die Karten, die sich aus mehreren Ebenen zusammensetzen.

Gleichzeitig möchte S-Game gewährleisten, dass sich „Phantom Blade Zero“ an eine möglichst breite Zielgruppe richtet. Daher versahen die Entwickler den Titel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für Anfänger wie erfahrene Spieler.

Wie umfangreich wird Souls Rachefeldzug?

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Phantom Blade Zero“ wiesen die Entwickler darauf hin, dass wir uns auf ein umfangreiches Abenteuer einstellen dürfen. Wer sich vor allem auf die Geschichte konzentriert und diese abschließen möchte, wird in etwa 30 bis 40 Stunden beschäftigt sein.

Spieler, die alles sehen und die zahlreich vorhandenen Nebenquests meistern möchten, werden entsprechend länger beschäftigt sein.

Ein Thema, auf das S-Game bislang nicht näher einging, sind der versprochene Endgame-Content und die geplante Mehrspieler-Komponente. Da das chinesische Studio in diesem Jahr den Releasetermin von „Phantom Blade Zero“ verkünden möchte, können wir aber wohl davon ausgehen, dass Details zu den Endgame-Aktivitäten ebenfalls in den nächsten Monaten folgen.

„Phantom Blade Zero“ befindet sich für den PC und die PS5 in Entwicklung. Eine Xbox-Version schloss S-Game ebenfalls nicht aus.

