Phantom Blade Zero: 4K und 60FPS? Diese Werte peilen die Entwickler auf der PS5 an

Im Interview mit Wccftech sprachen dien Entwickler von S-Game über die technische Umsetzung des kommenden Action-Rollenspiels "Phantom Blade Zero". Dabei wurde auch auf die geplanten Darstellungs-Modi der PlayStation 5-Version eingegangen.

"Phantom Blade Zero" befindet sich beim chinesischen Studio S-Game in Entwicklung.

Im Mai dieses Jahres kündigte das chinesische Studio S-Game die laufenden Arbeiten am Action-Rollenspiel „Phantom Blade Zero“ an, das sich für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung befindet.

In einem von Wccftech geführten Interview sprach Studiogründer und CEO Soulframe Liang über die Arbeiten an „Phantom Blade Zero“ und ging dabei unter anderen auf die technischen Werte ein, die auf der PlayStation 5 angepeilt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Dinge werden in der PS5-Version zwei Darstellungs-Modi geboten. Der Qualitäts-Modus mit einer Darstellung in 4K und 30FPS sowie der Performance-Modus, der eine Darstellung in 2K und 60 Bildern die Sekunde liefert.

In Stein gemeißelt sind diese Werte allerdings noch nicht, wie Liang ergänzte: „Wenn alles wie geplant verläuft, wollen wir zwei Modi anbieten: 2K mit 60 FPS und 4K mit 30 FPS. Allerdings stimme ich zu, dass dies immer noch ein Kompromiss ist. Unser Team sucht aktiv nach Möglichkeiten, 4K bei 60 FPS auf der PS5 oder zumindest stabile 45 bis 50 FPS zu erreichen, um den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.“

Entwickler über das Setting und kreative Freiheit

Nachdem sich die Entwickler von S-Game bei ihren letzten Projekten auf die Mobile-Systeme konzentrierten, sieht Liang in den Arbeiten an „Phantom Blade Zero“ den nächsten großen Schritt seines Studios. Auf dem PC und der PlayStation 5 profitieren die Entwickler laut dem CEO vor allem von der leistungsstarken Hardware, die die Entwickler in die Lage versetzt, ihre kreativen Visionen ohne Kompromisse in die Tat umzusetzen.

Ein weiteres Thema, über das Liang im Interview mit Wccftech sprach, ist das Setting des Action-Rollenspiels. Auch wenn dieses auf der chinesischen Wuxia-Kultur basiert, wartet mit „Phantom Blade Zero“ ein zu 100 Prozent fiktives Abenteuer auf die Spielerinnen und Spieler.

„Ich persönlich wurde von unterschiedlichen Kulturen beeinflusst“, so Liang weiter. „Ich bin in China aufgewachsen, bin in den USA einer professionellen Designausbildung nachgegangen und bin ein Fan der japanischen Anime-Kultur. Diese Art hat es mir ermöglicht, zu jedem Zeitpunkt eine aufgeschlossene Perspektive zu bewahren.“

Wann „Phantom Blade Zero“ erscheinen wird, ist aktuell noch unklar. Da die eigentliche Entwicklung laut S-Game erst Anfang 2022 begann, werden wir uns aber wohl noch eine Weile in Geduld üben müssen.

