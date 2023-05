Phantom Blade Zero: Stilvolles Action-RPG aus China vorgestellt – Trailer & erste Details

Wie von Sony Interactive Entertainment im Vorfeld versprochen, war der heutige PlayStation 5-Games-Showcase für die eine oder andere Überraschung zu haben.

Unter diesen befand sich das Action-Rollenspiel „Phantom Blade Zero“, das vom chinesischen Studio S-Game entwickelt wird und sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Wie sich dem offiziellen Ankündigungs-Trailer entnehmen lässt, schlüpfen wir in „Phantom Blade Zero“ in die Rolle des Protagonisten und Elite-Assassinen Soul, der nur noch 66 Tage zu leben hat und mit dieser Tatsachen alles andere als glücklich ist.

Allzu viele Details zur Handlung lassen sich dem Trailer zwar nicht entnehmen, dafür ermöglicht uns das Video einen recht ausführlichen Blick auf das, was spielerisch geboten wird.

Stillvolle Kämpfe und ein düsterer Artstyle

Im spielerischen Bereich setzen die Entwickler von S-Game auf rasante Kämpfe und bedienen sich dabei recht offensichtlich diverser Elemente aus bekannten Vorbildern wie der „Ninja Gaiden“-Reihe oder From Softwares „Sekiro: Shadows Die Twice“. Einen näheren Blick auf das Kampfsystem ermöglicht euch der angehängte Trailer.

„Sehen Sie sich die Weltpremiere von Phantom Blade Zero an, einem neuen Action-RPG mit einem tiefen und düsteren Kunststil, schnellen Kämpfen und einer fiktiven Welt, die chinesische Kampfkünste und Steampunk miteinander verbindet! Schlüpfen Sie in die Rolle des dunklen Räubers, der von dem Orden verbannt wurde, begeben Sie sich auf den Pfad der Rache und enthüllen Sie die dunkelsten Geheimnisse von Wulin“, heißt es in der offiziellen Videobeschreibung.

Weitere Details zu „Phantom Blade Zero“ reichen wir natürlich nach, sobald diese folgen.

