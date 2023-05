Ghost of Tsushima: In Japan der erfolgreichste westliche Titel seit Minecraft

Einer aktuellen Mitteilung von Sony Interactive Entertainment zufolge verkaufte sich "Ghost of Tsushima" in Japan mehr als eine Million Mal. Angesichts der Tatsache, dass es westliche Spiele in Japan traditionell schwerer haben, ein beeindruckender Erfolg.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, verkaufte sich das von Sucker Punch entwickelte Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ (2020) in Japan mittlerweile mehr als eine Million Mal.

Was sich auf den ersten Blick nicht nach viel anhören mag, muss im entsprechenden Kontext gesehen werden. Zum einen haben es PlayStation-Exklusiv-Titel in Japan mittlerweile deutlich schwerer als noch vor dem beeindruckenden Erfolg von Nintendos Switch, die seit längerer Zeit die japanischen Software-Charts dominiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei „Ghost of Tsushima“ um einen Titel handelt, der im Westen entwickelt wurde. Im Fall von Sucker Punch im US-amerikanischen Bellevue, Washington. In Japan haben es westliche Titel traditionell deutlich schwerer als ihre heimischen Pendants.

Japanische Entwickler von Ghost of Tsushima begeistert

Besonders deutlich wird dies, wenn man einen Blick auf die von der japanischen Famitsu erhobenen Top 100 der japanischen Software-Charts der vergangenen Jahre wirft. So gelang es zwischen Januar 2001 und dem September 2013 beispielsweise keinem westlichen Titel, sich unter den Top 100 der meistverkauften Spiele zu platzieren.

Allerdings kam „Ghost of Tshushima“ nicht nur bei den japanischen Spielerinnen und Spielern sehr gut an. Auch bekannte japanische Entwickler waren voll des Lobes – darunter „Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami, „Final Fantasy XVI“-Producer Naoki Yoshida oder Toshihiro Nagoshi, der kreative Kopf hinter der „Yakuza“-Reihe. Vor allem Nagoshi lobte „Ghost of Tsushima“ mehrfach und sprach von einer „atemberaubenden Erfahrung“.

Mit mehr als einer Million verkaufter Einheiten handelt es sich bei „Ghost of Tsushima“ um den erfolgreichsten westlichen Titel in Japan seit „Minecraft“. Mojangs Dauerbrenner verkaufte sich in Japan mehr als sieben Millionen Mal und sicherte mit Abstand den Titel des meistverkauften westlichen Spiels in Nippon.

Auf dem zweiten Platz befindet sich bis heute das für das Super Nintendo veröffentlichte „Donkey Kong Country“ (1994), das beim britischen Studio Rare entstand und in Japan 3,25 Millionen Mal verkauft wurde.

Zum Vergleich: „GTA 5“, das weltweit mehr als 180 Millionen Mal abgesetzt werden konnte, bringt es in Japan auf vergleichsweise überschaubare 1,8 Millionen verkaufte Einheiten.

