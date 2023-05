Ghost of Tsushima: Erfinder von „Resident Evil“ zieht positives Fazit

Fast drei Jahre nach dem Release hat nun auch Shinji Mikami „Ghost of Tsushima“ gespielt. Über Twitter teilte er mit, dass er seinen Durchlauf gerade beendet habe.

Das Open-World-Abenteuer mit Jin Sakai hat dem japanischen Entwickler-Veteran gut gefallen. Dazu schrieb er: „Es hat sehr viel Spaß gemacht, der letzte Teil war großartig.“

Damit schließt sich Mikami der Mehrheit der Spieler an: Von den eingereichten Testberichten der Presse sind 107 von 122 Reviews positiv ausgefallen. Die Spieler waren ebenfalls überzeugt und haben dem Spiel überwiegend positive Wertungen gegeben.

Für Sony Interactive Entertainment war die neu geborene Marke ein großer Erfolg. Stand Juli 2022 wurden 9,73 Millionen Exemplare verkauft. Mittlerweile dürfte die Verkaufszahl noch ein Stück höher liegen.

Zweiter Teil wahrscheinlich

Eine Fortsetzung dürfte angesichts der Umstände nur eine Frage der Zeit sein. Offiziell angekündigt hat Sucker Punch zwar noch nichts, doch eine Stellenanzeige lieferte bereits Hinweise auf einen zweiten Teil. Darin erwähnte das Entwicklerstudio Nahkampf- und Stealth-Elemente sowie ein Open-World-Setting. Möglicherweise sehen wir „Ghost of Tsushima 2“ auf dem vermuteten PlayStation Showcase, der bald stattfinden soll.

Weitere Meldungen zu „Ghost of Tsushima“:

Shinji Mikami hat in den 90er-Jahren die legendäre „Resident Evil“-Reihe ins Leben gerufen. Außerdem war er zu seiner Zeit bei Capcom an Produktionen wie „Devil May Cry“ und „Dino Crisis“ beteiligt. Aufgrund seiner tollen Leistungen genießt Mikami ein hohes Ansehen in der Gaming-Branche. Daher wird sich Sucker Punch von seinem positiven Fazit sicherlich geschmeichelt fühlen.

Wie Mikamis Urteil zum „Resident Evil 4“-Remake ausfällt, könnt ihr hier nachlesen. Beim Original aus dem Jahr 2005 war er als Regisseur tätig.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Shinji Mikami.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren