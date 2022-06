Sucker Punch: Nächstes Projekt mit Nahkampf- und Stealth-Elementen

Der „Ghost of Tsushima“-Entwickler hat drei weitere Stellenanzeigen veröffentlicht. Gesucht werden ein Technical Combat Designer, ein Senior Combat Designer und ein Encounter Designer.

Open World-Setting nochmals erwähnt

In den Beschreibungen der beiden Stellenausschreibungen sind Hinweise auf das nächste Projekt von Sucker Punch enthalten. So sollen passende Kandidaten sich mit Nahkampf- und Stealth-Elementen auskennen – zwei Merkmale, die in „Ghost of Tsushima“ eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch Erfahrung mit Open-World-Szenarien ist erwünscht, was schon in einer vorherigen Stellenanzeige erwähnt wurde.

Schauen wir uns die Anforderungen des Encounter Designers näher an: Hier ist von „interessanten Layouts und herausfordernden Gegnern“ die Rede. Mit dieser Anzeige sollen Entwickler angesprochen werden, die schon an einem „Action oder Stealth-Titel“ gearbeitet haben.

Angesichts dieser Merkmale ist ein Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ am wahrscheinlichsten. Der Weg dafür wäre jedenfalls geebnet, weil die Arbeiten am feudalen Action-Adventure abgeschlossen sind.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es sich um ein völlig anderes Projekt handelt. Auch die „Sly Cooper“-Marke zeichnet sich durch Stealth-Elemente aus. Und immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass sich ein neuer Ableger mit dem diebischen Waschbär in Entwicklung befindet.

Vergangene Stellenausschreibungen von Sucker Punch deuteten an: Das amerikanische Sony-Studio bringt Sly zurück auf die Konsole. Dort fiel der Begriff „Spionage-Thriller„. Wegen des Open World-Settings ist ein neues „Sly Cooper“-Abenteuer in diesem Fall aber wohl nicht gemeint.

Weitere Meldungen zu Sucker Punch:

Auch ein neuer „Infamous“-Ableger ist im Bereich des Möglichen. Wie bei „Sly Cooper“ berichteten darüber die vorher erwähnten Insider. Stealth-Passagen sucht man in dieser Reihe jedoch vergebens, weshalb die thematisierten Job-Anzeigen darauf nicht ganz zutreffen.

Was genau Sucker Punch in Planung hat, dürften wir im Laufe dieses Jahres erfahren. Vermutlich erwartet uns noch ein großer PlayStation Showcase, auf dem zahlreiche First-Party-Titel vorgestellt werden.

Weitere Meldungen zu Sucker Punch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren