Sucker Punch: Stellenausschreibung deutet auf ein Projekt mit Coop-Unterstützung hin

Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler von Sucker Punch an einem neuen Projekt arbeiten, das unter anderem mit einer kooperativen Mehrspieler-Komponente daherkommt. Den entscheidenden Hinweis könnte eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios geliefert haben.

Arbeitet Sucker Punch an einem Multiplayer-Titel?

In der näheren Vergangenheit deuteten die Entwickler von Sucker Punch bereits mehrfach an, dass das Studio mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat.

Während sich Sucker Punch mit konkreten Details noch zurückhält, sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios derzeit für frische Spekulationen. So ist in dieser die Rede von einem kooperativen Multiplayer-Titel oder einem neuen Titel, der eine kooperative Mehrspieler-Komponente bieten könnte. Was sich hinter dem Ganzen im Detail befindet, bleibt abzuwarten.

Ghost of Tsushima 2 mit einem Coop-Multiplayer?

In der besagten Jobanzeige heißt es lediglich: „Unsere talentierten Multiplayer-Designer sorgen für großartige Spielerlebnisse im Spiel, und Sie werden entscheidend dazu beitragen, diese Kreativität in einem spektakulären Multiplayer-Spiel zum Leben zu erwecken. Wir suchen das gesamte Paket: jemanden mit den erforderlichen Fähigkeiten, um Netzwerkfunktionen zu untersuchen, zu definieren, zu implementieren und bereitzustellen, die ein reibungsloses und ansprechendes kooperatives Spielerlebnis unterstützen.“

Zum Thema: Ghost of Tsushima 2: Sequel oder DLC in Arbeit? – Neuer Hinweis

Da „Ghost of Tsushima: Legends“ seit dem offiziellen Launch im Prinzip keinerlei großer Updates spendiert bekam, können wir wohl ausschließen, dass sich die Stellenausschreibung auf den Coop-Modus des Erstlings bezieht. Vermutet wird stattdessen, dass ein mögliches „Ghost of Tsushima 2“ bereits zum Launch einen Coop-Multiplayer beziehungsweise einen entsprechenden Modus bieten könnte.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht. Allerdings verdichteten sich in den letzten Monaten zumindest die Hinweise, dass Sucker Punch derzeit an einem möglichen Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ arbeiten könnte.

