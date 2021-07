Ghost of Tsushima: Sucker Punch veröffentlicht Statistiken zum Jubiläum

"Ghost of Tsushima" feiert in dieser Woche den ersten Geburtstag. Passend zum Jubiläum könnt ihr euch ein paar Zahlen anschauen.

"Ghost of Tsushima" kam am 17. Juli 2020 auf den Markt.

Vor einem Jahr kam „Ghost of Tsushima“ auf den Markt. Das aus dem Hause Sucker Punch stammende Samurai-Abenteuer zählt zu den letzten großen Spielen der PS4. Doch was hat sich seit dem Launch im Spiel getan und welche Hürden konnten die Spieler gemeinsam überwinden? Zwei heute auf dem Twitter-Kanal von PlayStation veröffentlichte Grafiken liefern einige Zahlen.

Füchse, Fotos und mehr

So lässt sich der Übersicht entnehmen, dass seit dem Launch von „Ghost of Tsushoma“ im vergangenen Jahr nicht weniger als 679,2 Millionen Herausforderungen angenommen und/oder abgeschlossen wurden. Dabei kam es zu 333,1 Millionen Duellen. 68,5 Millionen Haikus wurden geschrieben und 61 Millionen Fotos geschossen.

Ebenfalls verbrachten die Spieler in den letzten zwölf Monaten in „Ghost of Tsushima“ 4.241 Jahre auf dem Rücken eines Pferdes. Im selben Zeitraum wurden 55,63 Millionen Füchse gestreichelt und 60,1 Millionen Geisterhunde beschworen. Auch die Zahl der gespielten Legends-Missionen wurde genannt: Es sind 40,76 Millionen.

„Der 17. Juli markiert das erste Jahr seit der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima! Für jeden Fuchs, den ihr gestreichelt habt, jeden Fotomodus-Shot, den ihr geteilt habt, jedes Patt, das ihr beendet habt, oder jede andere Art und Weise, wie ihr uns auf dieser Reise begleitet habt, danken wir euch von ganzem Herzen für ein unglaubliches Jahr“, so Sucker Punch in einem Tweet.

Millionen von Füchsen 🦊 gestreichelt …

Millionen von Haikus 🖌 geschrieben …

Millionen von Fotos 📸 geschossen … Das war ein ganzes Jahr #GhostofTsushima und @SuckerPunchProd. pic.twitter.com/XEHEBDy27J — PlayStationDE (@PlayStationDE) July 16, 2021

Mit Ghost of Tsuhima geht es weiter

Beendet ist die Geschichte von „Ghost of Tsuhima“ längst nicht. Während über einem möglichen Sequel noch geschwiegen wird, bereiten sich Sucker Punch und Sony auf die Veröffentlichung eines Director’s Cuts vor, der euch zugleich die Vorteile der PS5 ausreizen lässt.

Doch nicht nur exklusive PS5-Features wurden bestätigt, auch eine Erweiterung ist ein Teil der Neuauflage. Sie führt euch auf die Nachbarinsel Iki. Neben der neuen Story und weiteren Charakteren werdet ihr dort auf neue Rüstungen für Jin und sein Pferd, neue Minispiele, neue Techniken, neue Gegnertypen und weitere Inhalte treffen.

Mehr zu Ghost of Tsushima:

Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Ein kostenloses Upgrade auf die New-Gen-Version von „Ghost of Tsushima“ ist nicht vorgesehen. Stattdessen müsst ihr bis zu 30 Euro dafür bezahlen. Details zur Preisgestaltung findet ihr in dieser Meldung.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima