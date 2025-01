PS5 & PS4: SEGA-Account startet mit Belohnung für Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

Zahlreiche Publisher und Hersteller bieten bereits verschiedene Systeme oder digitale Plattformen an, um eine zentrale Anlaufstelle für die eigenen Spiele und weitere Vorteile zu bieten. Nun startet auch das japanische Unternehme SEGA mit einem solchen Dienst: ab sofort können sich interessierte Spieler einen sogenannten SEGA-Account erstellen.

Zum Start des SEGA-Accounts können sich registrierte Nutzer zunächst eine Belohnung für das kommende „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ sichern, das bereits im nächsten Monat erscheinen wird.

SEGA-Account mit Online-Diensten und weiteren Vorteilen

Mit dem SEGA-Account möchte der Hersteller seinen Nutzern eine Vielzahl von Vorteilen bieten, die neben den eigenen Spielen auch die Titel von Atlus betreffen werden, die unter anderem für die erfolgreiche „Persona“-Reihe oder das zuletzt veröffentlichte „Metaphor: ReFantazio“ verantwortlich sind. Außerdem sollen die Online-Dienste der einzelnen Spiele unter dem SEGA-Account zusammengefasst werden.

Wer sich einen kostenlosen SEGA-Account erstellt, erhält nicht nur die die neuesten Nachrichten zu allen Spielen von SEGA und Atlus, sondern wird auch über Events und Werbeaktionen mit tollen Belohnungen informiert. Zudem bietet das System Zugriff auf exklusive Belohnungen, während die Spieler auch die Konten verschiedener Plattformen mit ihrem Account verknüpfen können. Dazu zählt beispielsweise auch das eigene PlayStation-Network-Konto.

In-Game-Bonus für Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

Die ersten Vorteile für Nutzer des neuen SEGA-Accounts gibt es für „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“. Sobald der Account mit einem Plattformkonto verbunden wird, das mit dem kommenden Action-Abenteuer kompatibel ist, erhalten die Spieler einen DLC, der das bekannte Outfit von Kazuma Kiryu für Goro Majima freischaltet. Der Teilnahmezeitraum beginnt am heutigen Mittwoch und läuft bis zum 7. März 2025, während die Codes ab dem 17. Februar 2025 verschickt werden.

Neben zahlreichen In-Game-Boni plant das Unternehmen für Nutzer des neuen SEGA-Accounts aber noch weitere Funktionen. So soll es in Zukunft unter anderem noch möglich sein, umfangreiche Daten und Statistiken zu den gespielten Spielen abzurufen. Darüber hinaus könnte das System auch für mögliche Cross-Play-Funktionen in kommenden Online-Titeln zum Tragen kommen, wie beispielsweise in der Neuauflage von „Crazy Taxi“.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Sega.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren