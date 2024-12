Sega: Qualität wichtiger als kurzfristige Profite und eine Rückkehr zur Rock’n’Roll-Mentalität

In einem von BBC geführten Interview sprach Shuji Utsumi, der Präsident und Chief Operating Officer von Sega, ausführlich über die Pläne des japanischen Publishers.

Im Verlauf des Gesprächs thematisierte Utsumi unter anderem einen Gaming-Abo-Dienst im Stil von Netflix oder beantwortete die Frage nach weiteren möglichen Mini-Konsole von Sega. Doch auch die Zukunft des japanischen Publishers gehörte zu den Themen, auf die Segas Präsident und COO einging.

In diesem Zusammenhang räumte Utsumi diverse strategische Fehler ein. Darunter die Tatsache, dass sich Sega zuletzt zu sehr auf den Erfolg in Japan konzentriert habe. Um Sega zu altem Glanz zu verhelfen, müsse es dem Publisher in den nächsten Jahren verstärkt darum gehen, wieder global erfolgreich zu sein.

Starke Marken und eine offensive Strategie

Laut Utsumi ging das Vertrauen in die Marke Sega in den letzten Jahren stetig zurück. „Aber warum? Sega hat eine großartige RPG-Gruppe, Sega hat tolle Marken und Sega ist eine wirklich bekannte Marke“, führte Utsumi aus und wies darauf hin, dass es seinem Unternehmen in den nächsten Jahren um eine offensive Strategie gehen wird.

Ein weiterer Schritt, den Utsumi in die Wege leiten möchte, besteht darin, die alte Rock’n’Roll-Mentalität, für die Sega früher bekannt war, zurückzubringen.

Die besagte Mentalität sei zuletzt verloren gegangen, da Sega zu großen Wert auf die Kostenkontrolle legte. Ein weiteres Ziel, das Segas Präsident verfolgt, ist die Veröffentlichung hochwertigerer Spiele. Dabei stehen Werte wie Qualität und Disziplin für Utsumi an oberster Stelle.

Auch wenn dies temporär zu wirtschaftlichen Nachteilen für sein Unternehmen führen könnte.

Zurück zu alter Stärke?

Abschließend formulierte Utsumi das Ziel, dass Sega „durch Innovation und ein großartiges Spielerlebnis weltweit wieder an Anerkennung gewinnt“. Eine wichtige Rolle könnte in diesem Zusammenhang die „Sonic“-Reihe spielen.

„Das nächste Spiel, an dem wir arbeiten, wird ziemlich herausfordernd und spannend“, ergänzte Utsumi zum neuen „Sonic“, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen.

„Wenn wir es veröffentlichen, sollte es gut und beeindruckend sein. Wir müssen die Erwartungen der Leute erfüllen oder sogar übertreffen. Daher wird es einige Zeit dauern“, führte Segas Präsident zum nächsten Ableger der Reihe aus. Utsumi wollte jedoch nicht verraten, ob Sega eine Fortsetzung der beliebten „Sonic Adventure“-Serie in Erwägung zieht.

Die letzte „Sonic“-relevante Ankündigung drehte sich um den Kinofilm „Sonic the Hedgehog 4“. Die ersten offiziellen Details zum Film haben wir hier für euch zusammengefasst.

