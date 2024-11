Virtua Fighter kehrt zurück: Sega bestätigt neuen Teil der Kultreihe

Ein weiteres Gerücht aus der Gaming-Welt hat sich bestätigt: Sega arbeitet in der Tat an einem neuen "Virtua Fighter"-Ableger.

Anfang des Jahres tauchte ein Gerücht bezüglich eines neuen „Virtua Fighter“-Ablegers auf. Es stammte von niemand Geringerem als Tom Henderson, der sich als gut vernetzter Branchen-Insider einen Namen machte.

In der Tat sollte Henderson einmal mehr Recht behalten. Denn wie Justin Scarpone in einem Interview mit VGC bestätigte, befindet sich tatsächlich ein weiteres „Virtua Fighter“ in der Entwicklung.

„Wir haben derzeit eine Reihe von Titeln in der Entwicklung: Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, und wir haben ein weiteres Virtua Fighter in der Entwicklung“, erklärte der globale Chef der Transmedia-Abteilung.

Details nannte Scarpone leider nicht. Daher müsst ihr euch zum aktuellen Zeitpunkt mit der Bestätigung zufriedengeben. Auf jeden Fall seien „in bestimmten Fällen“ Zeichentrickserien oder Live-Action-Filme geplant, um die Strategie bezüglich älteren Marken zu ergänzen.

Wohl ein Reboot von Virtua Fighter

Laut den inoffiziellen Infos von Henderson kommt kein sechster Hauptableger, sondern ein Reboot auf euch zu. Eine Balance zwischen spielerischem Anspruch und einer gewissen Zugänglichkeit soll realisiert werden. Dadurch sollen sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler auf ihre Kosten kommen. Geht es nach dem Sega-Leaker Midori, dann liegt der Fokus jedoch auf dem kompetitiven Aspekt.

Bei den Charakteren dürft ihr euch auf eine Mischung aus Klassisch und Neu freuen. Demnach sind neben einigen Fan-Favoriten auch mehrere Neuzugänge enthalten. Zusätzlich war die Rede von Streaming-Funktionen, um dem Spiel eine gewisse Reichweite zu ermöglichen.

Noch ein unbestätigter Fakt: Nicht die Ryu Ga Gotoku Studios, sondern Entwickler der jüngeren „Virtua Fighter“-Ableger sollen für die Entwicklung zugänglich sein.

„Virtua Fighter“ zählt damit zu den Sega-Marken, die nach längerer Abwesenheit zurückkehren. Vor knapp einem Jahr kündigte der japanische Publisher das Comeback von bekannten Marken wie „Crazy Taxi“ an.

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren