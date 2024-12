Sonic Superstars: Sega-Präsident spricht von einer „Enttäuschung“

Im vergangenem Jahr veröffentlichte Sega mit „Sonic Superstars“ ein neues Koop-Abenteuer des blauen Igels im klassischen Look. Doch die Erwartungen konnte das Jump & Run offenbar nicht erfüllen. So bezeichnete Segas Präsident „Sonic Superstars“ nun sogar als eine „Enttäuschung“.

Die „Sonic“-Reihe hat es bekanntlich nicht einfach unter den Spielern und Fans: Neben erfolgreichen Titeln wie „Sonic Mania“ oder zuletzt auch „Sonic Frontiers“, musste der blaue Igel auch immer wieder Fehltritte hinnehmen. Im Oktober des letzten Jahres veröffentlichte Sega mit „Sonic Superstars“ ein Jump & Run mit klassischem Look und Koop-Fokus. Doch die Erwartungen konnten offenbar nicht erfüllt werden. Nun bezeichnete Sega-Präsident Shuji Utsumi „Sonic Superstars“ sogar als eine „Enttäuschung“.

„Das Spiel muss sehr gut sein.“

In einem Interview mit Eurogamer sagte Utsumi: „Wir haben versucht, mit Sonic Frontiers etwas Kreatives zu machen. Bei Sonic Superstars war das Ergebnis im Vergleich zu dem, was wir abgeliefert haben, eine Enttäuschung.“ Dafür gab der Sega-Präsident zu verstehen, dass er das zuletzt veröffentlichte „Sonic X Shadows Generations“ persönlich „fantastisch“ finde.

So heißt es weiter: „Dieses Mal haben wir Sonic X Shadow Generations und den nächsten Sonic-Film, also treiben wir die Dinge in die transmediale Richtung – Filme und Spiele arbeiten harmonisch zusammen, um die Dinge größer zu machen. Aber der Kern (der Erfahrung) ist das Spiel. Das Spiel muss sehr gut sein, sonst gibt es keinen transmedialen Effekt.“

Sonic Superstarts hatte starke Konkurrenz

Weshalb „Sonic Superstars“ die Erwartungen von Sega nicht erfüllen konnte, könnte womöglich auch an der starken Konkurrenz zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen. Das gab der Hersteller bereits in der Vergangenheit zu verstehen. So war der Release-Zeitraum von „Sonic Superstars“ im Oktober 2023 mit Titeln wie „Assassin’s Creed Mirage“, „Lords of the Fallen“, „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Super Mario Bros. Wonder“ hart umkämpft.

Doch obwohl „Sonic Superstars“ hinter den Verkaufserwartungen zurückblieb, scheinen zumindest die Spieler mit dem kooperativen Jump & Run recht zufrieden zu sein. Das zeigt auch ein Blick auf die Wertungen bei Metacritic. So kommt „Sonic Superstars“ zwar auf einen durchschnittlichen Metacritic-Wert von 73, doch der User Score liegt bei guten 8,4 Punkten. Und auch im PlayStation Store rangiert das Spiel mit einer soliden Bewertung von 4,1.

Der aktuellste Ableger der „Sonic“-Reihe ist mit „Sonic X Shadow Generations“ seit dem 22. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Dort zeichnen die Test-Wertungen ebenfalls ein recht positives Bild.

