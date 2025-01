Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles: PS5-Steuerung und Cheat-Codes in der Übersicht

Am 23. Januar veröffentlichen die Entwickler von Aspyr ihr nächstes Remaster eines klassischen „Star Wars“-Spiels. Im letzten August erst konnten die Fans in „Star Wars: Bounty Hunter“ erneut in die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett schlüpfen.

Nun lässt das Studio auch „Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles“ wieder aufleben. Der Titel stammt ursprünglich aus dem Jahr 2000, wurde von Aspyr nun aber mit neuen Features aufgepeppt. Darunter fallen etwa eine neue Steuerung sowie Cheat-Codes, über die der PlayStation Blog nun eine Übersicht verschafft.

Unterschiedliche Features dank Cheat-Codes

In „Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles“ gibt es eine ganze Reihe von Cheat-Codes, mit denen das Spielgeschehen aufgepeppt oder neue Herausforderungen freigeschaltet werden. Diese werden mit einfachen Controller-Eingaben aktiviert.

Jedi gegen Jedi-Verbrechen

Was es bewirkt: Während der Kampagne könnt ihr gegen euren Mitspieler antreten.

Wo eingeben: Im Spiel für zwei Spieler.

Wie aktivieren: Haltet R2 gedrückt, drückt Quadrat + Dreieck + Kreis und X.

Aktiviert die Radarkarte

Was es bewirkt: Zeigt feindliche Standorte an.

Wo eingeben: Im Pause-Menü.

Wie aktivieren: Oben, unten, oben, L1, R1, L1

Zurück zum letzten Kontrollpunkt

Was es bewirkt: Nachdem alle Leben in einem Level verloren wurden, betretet das entsprechende Level erneut. Pausiert das Game und gebt den Cheat-Code ein

Wo eingeben: Im Pause-Menü.

Wie aktivieren: L1, R1, L1, L1, R1, R1, L1, R1, R1, L1

Beschwört ein mächtiges Lichtschwert

Was es bewirkt: Schaltet ein mächtiges Lichtschwert im Survival Challenge-Modus frei.

Wie freischalten: Besiegt 100 Feinde im Survival-Challenge-Modus.

Große Köpfe

Was es bewirkt: Vergrößert den Kopf des Spielers.

Wo eingeben: Während des Spiels.

Wie aktivieren: R1 + D-Pad nach unten + Dreieck

Große-Füße-Modus

Was es bewirkt: Vergrößert Kopf, Füße und Waffe des Spielers.

Wo eingeben: Während des Spiels.

Wie aktivieren: R1 + D-Pad nach unten + X

Fun-Size-Modus

Was es bewirkt: Verkleinert den Spielercharakter.

Wo eingeben: Während des Spiels.

Wie aktivieren: R1 + D-Pad nach unten + R2

Laderoboter

Was es bewirkt: Schaltet einen Laderoboter als spielbaren Charakter frei.

Wo eingeben: In der Charakterauswahl während der Kampagne.

Wie aktivieren: R1 + L1 + Quadrat

Zwei Arten der Steuerung

Wie die Entwickler angeben, können die Spieler in „Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles“ auf zwei verschiedene Steuerungsarten zurückgreifen. Die moderne Steuerung wird besonders für neue Spieler empfohlen. Sie soll den Nutzern eine intuitivere Erfahrung bieten und helfen, die Bewegungs- und Kampfmechaniken schnell zu verstehen.

Die klassische Steuerung sollte erfahrenen Spielern leicht fallen oder aber solchen Nutzern, die bereits im Jahr 2000 in „Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles“ unterwegs waren. Diese Art der Steuerung soll die gleichen Steuerelemente zurückbringen, die bereits in der Originalversion vorhanden waren.

Quelle: PlayStation Blog

