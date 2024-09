Star Wars Knights Of The Old Republic: Wie steht es um das Remake? Saber liefert Update

Star Wars Knights Of The Old Republic:

Im Frühjahr 2024 trennten sich die Wege der Embracer Group und von Saber Interactive. Doch was bedeutet diese Entwicklung für das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic"?

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remakes mehr als vier Jahre ins Land gezogen, in denen es abgesehen von einem kurzen Cinematic-Trailer nicht viel zu sehen gab.

Stattdessen machten zwischenzeitlich sogar Berichte um ein Aus des Projekts die Runde. Erst im Februar dieses Jahres bestätigte die Embracer Group in einem Geschäftsbericht, dass Saber Interactive weiter an der Neuauflage arbeitet. Bekanntermaßen entschied sich Embracer im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung dazu, Saber Interactive an eine private Investorengruppe zu verkaufen.

Doch was bedeutet das Ganze für das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“? In einer aktuellen Pressemitteilung bestätigte Saber Interactive, dass sich das Projekt trotz der Trennung von der Embracer Group weiterhin in Arbeit befindet.

Investoren sichern die weitere Entwicklung

In der Pressemitteilung weist Saber Interactive darauf hin, dass die beiden Private-Equity-Firmen Aleph Capital Partners und Crestview Partners eine „signifikante Eigenkapitalbeteiligung“ an dem Unternehmen getätigt haben. Über die Höhe der Investitionen vereinbarten die involvierten Parteien Stillschweigen.

Allerdings heißt es in der Mitteilung, dass es die Investition Saber Interactive ermöglichen wird, die Schulden bei der Embracer Group zu tilgen. Zudem sorgt die Investition dafür, dass Saber Interactive mit all seinen 13 Studios bestehen bleibt.

Gleichzeitig sprach die Gruppe über kommende Projekte, die sich aktuell in Arbeit befinden. Neben „Jurassic Park: Survival“, „John Carpenter’s Toxic Commando“, „A Quiet Place: The Road Ahead“, „RoadCraft“ und „Tempest Rising“ befindet sich darunter auch das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“.

Wann wir mit weiteren Details zur Rollenspiel-Neuauflage rechnen können, verriet Saber Interactive leider nicht.

CEO Karch spricht über die Zukunft

Die neuen Investitionen in die Saber Interactive-Gruppe kommentierte CEO Matthew Karch wie folgt: „Die Investition von Aleph und Crestview in Saber ist ein Beweis für das, was wir aufgebaut haben, und noch wichtiger, für das, was wir in den kommenden Jahren als Entwickler und Anbieter einiger der besten Spieleinhalte der Welt noch erreichen können.“

Und weiter: „Ich mache das schon lange genug, um zu wissen, dass der wichtigste Aspekt jeder Investition darin besteht, wer deine Partner sind. Ich kann mit großem Vertrauen sagen, dass Jamie und Brian und ihre jeweiligen Teams bei Aleph und Crestview perfekt zu Sabers Zukunft passen.“

„Saber hat in diesen Tagen viel zu feiern, und diese Partnerschaft steht ganz oben auf der Liste.“

