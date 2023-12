Star Wars Knights of the Old Republic: Disneys Gaming-Boss äußert sich zum Remake

Star Wars Knights of the Old Republic:

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht, dass die Arbeiten am Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" eingestellt wurden. Im Interview mit Axios äußerte sich nun auch Disneys Gaming-Boss Sean Shoptaw zur Neuauflage.

Nach der offiziellen Enthüllung von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ im September 2021 wurde es in den folgenden Monaten relativ schnell still um das Remake.

Frische unbestätigte Details gab es erst im Sommer 2022, als der gut vernetzte Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier berichtete, dass sich die Embracer Group dazu entschloss, Aspyr Media das Projekt zu entziehen und das Remake bei Saber Interactive unterzubringen. In den letzten Monaten wiederum kamen Gerüchte auf, dass die Entwicklung des Remakes eingestellt wurde. Dies wollte unter anderem Giant Bombs Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben.

In einem von Axios geführten Interview sprach Disneys Gaming-Boss Sean Shoptaw über unterschiedliche Themen und ging dabei nicht nur auf die Xbox-Exklusivität des nächsten „Indiana Jones“-Titels ein. Darüber hinaus verlor er ein paar Worte über das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“.

Konkret wurde Shoptaw dabei zwar nicht, könnte mit seinen Aussagen aber zumindest die leise Hoffnung geweckt haben, dass das Remake irgendwann doch noch das Licht der Welt erblickt.

Disney ist sich der hohen Nachfrage bewusst

Zwar kann sich Shoptaw laut eigenen Angaben nicht zum Entwicklungsstand an sich äußern, wies allerdings darauf hin, dass sich die Verantwortlichen von Disney der hohen Nachfrage nach einem Remake definitiv bewusst sind. Aussagen, die darauf hindeuten könnten, dass Disney das Projekt definitiv realisieren möchte.

„Zu diesem Zeitpunkt kann ich aus hoffentlich offensichtlichen Gründen nicht viel sagen, aber Knights of the Old Republic ist offensichtlich ein unglaublich beliebtes Spiel. Eines, auf das wir unglaublich stolz sind und bei dem wir denken, dass es noch eine große Nachfrage dafür gibt. Ich belasse es dabei“, so Shoptaw.

Ebenfalls für Hoffnung sorgte im letzten Monat Jason Schreier, der berichtete, dass ihm zwei Quellen bei Saber Interactive bestätigt haben, dass weiterhin am Remake gearbeitet wird. Demnach sei die Infoflaute auf interne Unstimmigkeiten bezüglich des Umfang des Remakes und möglicher interner Meilensteine zurückzuführen.

Eine offizielle Stellungnahme des Publishers Embracer, mit der endgültig für Klarheit gesorgt werden könnte, liegt weiterhin nicht vor.

Das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ wurde seinerzeit für den PC sowie einen auf den Konsolen zeitexklusiven Release für die PS5 angekündigt.

