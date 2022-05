Star Wars Knights of the Old Republic: Entschied sich Microsoft gegen das Projekt?

Star Wars Knights of the Old Republic:

"Star Wars: Knights of the Old Republic" wird zeitexklusiv für PS5 und PC entwickelt.

Im Sommer 2003 wurde „Star Wars: Knights of the Old Republic“ für Microsofts Xbox veröffentlicht. Allein deshalb war es eine Überraschung, als Sony auf dem letzten PlayStation Showcase ein konsolenexklusives Remake des Sci-Fi-Rollenspiels ankündigte.

Jetzt berichtete der verifizierte YouTuber MrMattyPlays: Microsoft hatte durchaus die Chance, eine Neuauflage von „KotOR“ zu entwickeln. Die Redmonder sollen daran jedoch nicht interessiert gewesen sein.

„Ich habe von Quellen erfahren, die in der Vergangenheit genau waren, dass Xbox für das „KotOR“-Remake angefragt wurde und sie es abgelehnt haben“, sagte MrMattyPlays im genauen Wortlaut.

Wann genau der Deal abgeschlossen wurde, kann er nicht sagen. Die Xbox-Sparte soll das Angebot aber vor nicht allzu langer Zeit ausgeschlagen haben.

Der genaue Grund für Microsofts Absage ist nicht bekannt. Vermutlich hat das Projekt nicht in die Unternehmensstrategie gepasst, da Microsoft sich auf hauseigene IPs fokussieren möchte. Möglicherweise reichte auch schlichtweg die Kapazität nicht aus, um zusätzlich noch ein Remake auf die Beine zu stellen. Schließlich arbeiten momentan alle Xbox-Studios an neuen Spielen.

Eine Entscheidung zugunsten Sony

Wie auch immer: Im Endeffekt profitierte Sony Interactive Entertainment von dieser Entscheidung. Mit dem zeitexklusiven Deal kann der PlayStation-Hersteller den PS5-Spielern ein weiteres Action-RPG bieten, das höchstwahrscheinlich ein komplett neues Kampfsystem enthält. Gerüchten zufolge lassen sich die Entwickler dabei von „God of War“ und „Nioh“ inspirieren. Um auch die Fans von traditionellen Rollenspielen anzusprechen, soll als Ergänzung ein alternativer Spielmodus angeboten werden.

Weitere Meldungen zum „KotOR“-Remake:

Neben der PS5 kommt „Star Wars: Knights of the Old Republic“ auch auf den PC. Ein Veröffentlichungsdatum befindet sich noch nicht in Aussicht. Zumindest sollen in den kommenden Monaten neue Details zum RPG-Klassiker mitgeteilt werden.

