Knights of the Old Republic: EA und BioWare sind nicht involviert

In der vergangenen Woche wurde das Remake zum Rollenspiel-Klassiker "Knights of the Old Republic" offiziell angekündigt. Wie nun bestätigt wurde, sind die ursprünglichen Entwickler von BioWare beziehungsweise Electronic Arts nicht in das Projekt involviert.

Das Remake zu "Knights of the Old Republic" erscheint auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

In Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment kündigten die Verantwortlichen von Aspyr Media das Remake zum legendären Rollenspiel-Klassiker „Knights of the Old Republic“ in der letzten Woche offiziell für die PlayStation 5 an.

Wie ergänzend zur Ankündigung der Neuauflage bestätigt wurde, dürfen sich die Fans auf ausgewählte Sprecher freuen, die bereits im Original aus dem Jahr 2003 mit von der Partie waren und auch im Remake zu „Knights of the Old Republic“ zu hören sein werden. Darunter Jennifer Hale, die erneut in die Rolle von Bastile Shan schlüpfen wird. Im Gegensatz dazu entsteht das Remake ohne die Unterstützung der ursprünglichen Entwickler von BioWare beziehungsweise Electronic Arts.

Das sagt Electronic Arts

Auf Nachfrage eines Nutzers äußerte sich ein Sprecher von Electronic Arts diesbezüglich wie folgt: „Wir sind wirklich stolz auf unsere langjährige Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games, die noch über Jahre Bestand haben wird. Unsere talentierten Teams haben einige der besten und erfolgreichsten Spiele in der Geschichte des Star Wars-Franchise geschaffen.“

„Darunter Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Galaxy of Heroes, Star Wars: The Old Republic und Star Wars: Squadrons. Wir lieben Star Wars und freuen und darauf, mehr spannende Erlebnisse für die Spieler zu erschaffen“, heißt es weiter.

Da sich das Remake zu „Knights of the Old Republic“ noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, ist noch unklar, wann mit dem Release des Titels zu rechnen ist.

