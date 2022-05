Star Wars Knights of the Old Republic: Wann folgen weitere Informationen zum PS5-Remake?

Star Wars Knights of the Old Republic:

Falls es euch nach Neuigkeiten zu "Star Wars: Knights of the Old Republic Remake" dürstet, solltet ihr in den kommenden Monaten die Augen und Ohren offenhalten.

Die Embracer Group hat während ihres Finanzberichts für das vierte Quartal des vergangenen Geschäftsjahres mitgeteilt, dass es in den „nächsten Monaten“ Neuigkeiten zum kommenden „Star Wars: Knights of the Old Republic Remake“ für PS5 und PC geben wird.

Angekündigt wurde der Titel bereits im September 2021, nachdem zuvor mehrere einschlägige Gerüchte die Runde machten. Doch seitdem wurde es um „Star Wars: Knights of the Old Republic Remake“ recht still. Aufgrund des neusten Statements müssen die Fans zumindest nicht mehr die Hoffnung begraben, dass in diesem Jahr einige weitere Details zur neuen Version des Klassikers geteilt werden.

Statement der Embracer Group

Matthew Karch, Vorstandsmitglied der Embracer Group, zu der auch der zuständige Entwickler Aspyr Media gehört, betonte im Zuge des neusten Geschäftsberichtes, dass Saber Interactive an der Entwicklung des Remakes des BioWare-Klassikers mitwirkt und der Titel „im Grunde“ von Grund auf neu entwickelt wird.

„Aspyr hat sich voll ins Zeug gelegt, um das beste Spiel zu machen, das sie machen können. Als wir Aspyr übernommen haben, wussten wir von Anfang an, dass sie unsere Unterstützung benötigen würden. Saber verfügt über eine enorme Erfahrung bei der Entwicklung dieser Art von Produkten. Wir haben es bei Halo gemacht – bei mehreren Halo-Produkten – wir haben es bei anderen Titeln gemacht, die wir auf anderen Plattformen remastered haben“,

Man sei davon überzeugt, dass das Spiel fantastisch sein wird. Allerdings ist sich die Embracer Group auch darüber im Klaren, dass es ein riesiges Produkt ist und riesige Produkte „viel Aufwand und viel Zeit“ benötigen, um gut zu werden. „Und vor allem, wenn es sich um ein Spiel handelt, das schon alt ist – sehr alt – mussten wir das Spiel im Grunde von Grund auf neu entwickeln. Ich würde sagen, dass ihr in den nächsten Monaten mehr von uns darüber hören werdet“, so Karch abschließend.

Viele Informationen sind das sicherlich nicht. Und auch eine weitere signifikante Frage ist offen: „Star Wars: Knights of the Old Republic“ hat noch keinen Veröffentlichungstermin erhalten, sodass unklar ist, wann die Spieler den Klassiker noch einmal neu erleben können.

