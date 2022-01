Knights of the Old Republic: Kampfsystem von God of War und Nioh inspiriert?

Knights of the Old Republic:

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" ein actionorientiertes Kampfsystem erhalten. Laut einer Insider-Quelle lassen sich die Entwickler dabei von "God of War" und "Nioh" beeinflussen. Jedoch sollen noch weitere Spielmodi angeboten werden.

"Star Wars: Knights of the Old Republic" wird von Grund auf neu entwickelt.

Auf dem großen PlayStation Showcase im September 2021 wurde das bereits vermutete „Knights of the Old Republic“-Remake angekündigt. Bis auf einen wenig aussagekräftigen Teaser haben wir jedoch nichts vom Spiel gesehen. Bisher wissen wir, dass Aspyr Media für die Entwicklung zuständig sein wird. Bioware und Electronic Arts hingegen sind nicht beteiligt. Zudem werden die Originalsprecher wieder mit dabei sein.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte schließlich der Youtuber MrMattyPlays ein Video hoch, in dem alle bisherigen Fakten und Gerüchte behandelt werden. Dabei beruft er sich unter anderem auf eine zuverlässige Insider-Quelle, die bereits vor der Ankündigung über das Remake Bescheid wusste. Seiner Aussage zufolge müssen die rundenbasierten Kämpfe einem actionlastigeren System weichen, wobei sich das Entwicklerteam angeblich an „God of War“ und „Nioh“ orientiert.

Mehrere Spielmodi enthalten – FFVII als Beispiel?

Das Ziel eines actionreichen Kampfsystems ist klar: Eine breitere Zielgruppe soll sich davon angesprochen fühlen. Doch um auch klassische RPG-Fans anzusprechen, sollen gleich mehrere Spielmodi angeboten werden. Wie das Ganze aussehen könnte? Vermutet wird, dass die Entwickler auf das gleiche Prinzip wie im „Final Fantasy VII Remake“ zurückgreifen. Dort ist zusätzlich ein klassischer Spielmodus enthalten, der an das Kampfsystem des Originals erinnert.

Natürlich handelt es sich hierbei um keine bestätigten Informationen, weshalb ihr diesen Artikel kritisch betrachten solltet. Ohnehin wird es noch längere Zeit dauern, bis ihr das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in die Hände bekommt: Ein Release-Zeitraum ist noch nicht bekannt. Wir wissen lediglich, dass die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers zeitexklusiv für PS5 erscheinen wird.

