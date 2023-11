Star Wars Knights of the Old Republic: Spiel derzeit angeblich nicht mehr in Arbeit

Star Wars Knights of the Old Republic:

Das Verwirrspiel um das Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" geht weiter. Nun will der Journalist und Insider Jeff Grubb wissen, dass an dem Spiel derzeit gar nicht mehr gearbeitet wird.

Was ist los bei dem Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“? Eine Neuauflage des beliebten Rollenspiels wurde bereits im September 2021 enthüllt. Es folgten widersprüchliche Aussagen des Publishers, ein Entwicklerwechsel sowie ein gelöschter Trailer.

Da sollen die schlechten Nachrichten jedoch noch lange nicht aufhören, wie nun der Journalist und Insider Jeff Grubb in seinem neuesten Livestream behauptete. Grubb gab an, dass an dem Spiel derzeit gar nicht mehr gearbeitet wird.

Remake wird derzeit angeblich in keinem Studio bearbeitet

Zuletzt sorgte eine Aussage von dem CEO der Embracer Group, dem Publisher des „Knights of the Old Republic“-Remakes, für Verwirrung. Wie Stephen Totilo von Axios berichtete, gab sich Lars Wingefors auf die Nachfrage nach dem Projekt recht zugeknöpft. „Ich merke, dass alles, was ich dazu sage, zu einer Schlagzeile wird, also ist das mein einziger Kommentar.“

Kurz darauf berichtete Jeff Grubb in seinem Livestream „Game Mess Mornings“, dass sich „Star Wars: Knights of the Old Republic“ derzeit gar nicht in Entwicklung befände. „Um das klarzustellen: An diesem Spiel wird im Moment nicht gearbeitet“, so Grubb. „Ganz einfach, an diesem Spiel wird in keinem Studio in irgendeiner Weise gearbeitet. […] Ich habe es mir angesehen und ich glaube nicht, dass das für die meisten von euch eine Neuigkeit ist… ihr könnt euch das zusammenreimen. Sony zieht sich zurück und löscht Erwähnungen von Knights of the Old Republic aus den sozialen Medien und von YouTube. Aber um es zu 100 Prozent zu bestätigen: An diesem Spiel wird derzeit nicht gearbeitet.“

Bereits im vergangenen Mai gab Grubb an, dass er nicht mehr davon ausgehe, dass das Remake des Rollenspiels je erscheinen wird. Schon damals vermied es der Embracer-CEO Wingefors, sich zu „Knights of the Old Republic“ zu äußern. Das Spiel hatte bis jetzt keinen Erscheinungstermin. Laut Jason Schreier wäre mit einem Release der Neuauflage nicht vor 2025 zu rechnen.

Quelle: Insider Gaming, WCCFTech

