Star Wars – Knights of the Old Republic: Release des Remakes offenbar noch Jahre entfernt

Star Wars - Knights of the Old Republic:

In der vergangenen Woche erreichte uns die Meldung, dass das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" möglicherweise bei einem neuen Studio untergebracht wurde. Ergänzend dazu wies Jason Schreier darauf hin, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit dem Release der Neuauflage rechnen sollten.

Das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" wurde offenbar bei einem neuen Studio untergebracht.

In der vergangenen Woche bestätigten die Verantwortlichen der Embracer Group, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, ein nicht näher genanntes Triple-A-Projekt bei einem neuen Studio unterzubringen.

Während die Embracer Group diesbezüglich nicht näher ins Detail ging, schoss sich die Gerüchteküche schnell auf das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ ein, das bis dato bei Aspyr im texanischen Austin entstand. Entsprechen die unbestätigten Berichten den Tatsachen, dann wurden die Arbeiten am Remake den Entwicklern von Saber Interactive übergeben, die bisher nur in einer unterstützenden Rolle involviert waren.

Für neuen Gesprächsstoff sorgten die Redakteure der PC Gamer, die in einem aktuellen Bericht darauf hinwiesen, dass das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Wäre selbst eine geplante Veröffentlichung im Jahr 2024 zu optimistisch?

Angaben, die wir laut dem Bloomberg-Journalisten und gut vernetzten Industrie-Insider Jason Schreier guten Gewissens ignorieren können. Wie Schreier ausführte, ist ein Release in diesem Jahr ausgeschlossen. Selbst eine Veröffentlichung im Jahr 2024 mute laut dem als verlässliche Insider-Quelle geltenden Bloomberg-Journalisten zu optimistisch an.

Auf einen möglichen Release im Jahr 2024 angesprochen, ergänzte Schreier: „Selbst 2024 ist Wunschdenken. Es sei denn, sie reduzieren den Umfang des Projekts.“ Spekulationen, die bisher weder von der Embracer Group noch von den Entwicklern von Aspyr beziehungsweise Saber Interactive kommentiert oder gar bestätigt wurden. Sollten offizielle Aussagen zur aktuellen Entwicklung rund um das „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Weitere Meldungen zum Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake:

Das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ wird laut offiziellen Angaben der Geschichte des Originals folgen und auch die spielerischen Wurzeln des Rollenspiel-Klassikers berücksichtigen. Trotz allem soll es neben einer komplett überarbeiteten Grafik auch das eine oder andere neue Gameplay-Element geben.

Even 2024 is wishful thinking unless they pare down the scope of the project — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2022

Weitere Meldungen zu Star Wars: Knights of the Old Republic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren