Star Wars Knights of the Old Republic: Entwicklerwechsel beim Remake?

Star Wars Knights of the Old Republic:

Vor wenigen Wochen erreichte uns das Gerücht, dass das Remake zum Rollenspiel-Klassiker "Star Wars: Knights of the Old Republic" auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde. Allem Anschein nach entschlossen sich die Verantwortlichen der Embracer Group zudem dazu, das Remake bei einem neuen Entwicklerstudio unterzubringen.

Das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" wurde offenbar bei einem neuen Entwickler untergebracht.

Im September des vergangenen Jahres kündigte die Embracer Group ein Remake zu BioWares Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ an, das bisher unter der Aufsicht von Saber Interactive bei den Remaster- und Portierungs-Experten von Aspyr entstand.

Der Fokus liegt im aktuellen Fall auf dem Wort „bisher“. Denn nachdem uns Ende des vergangenen Monats das unbestätigte Gerücht erreichte, dass das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ auf einen unbestimmten Termin verschoben werden musste, bestätigten die Verantwortlichen der Embracer Group nun, dass ein Triple-A-Projekt einem Entwicklerwechsel unterzogen wurde.

Einen konkreten Namen nannte die Embracer Group zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass das besagte Projekt bei einem internen Studio untergebracht wurde. Aufgrund der Gerüchte um die Verschiebung wird spekuliert, dass sich die Embracer Group hier in der Tat auf „Star Wars: Knights of the Old Republic“ beziehen könnte.

Release erst 2025?

„Eines der AAA-Projekte der Gruppe ist in ein anderes Studio innerhalb der Gruppe übergegangen. Dies wurde getan, um sicherzustellen, dass die Qualitätsleiste dort ist, wo wir sie für den Titel benötigen. Wir erwarten aufgrund dieses Übergangs keine wesentlichen Verzögerungen für den Titel“, so die offizielle Stellungnahme der Embracer Group.

Unbestätigten Berichten zufolge soll das Studio Saber Interactive, das die Arbeiten am Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ bisher nur unterstützte, ab sofort für die Entwicklung der Neuauflage verantwortlich sein. Mit dem Release des Remakes sei nicht vor 2025 zu rechnen.

Das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

