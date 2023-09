Knights of the Old Republic: Sony sorgt nach Trailer-Löschung für Erklärung

Knights of the Old Republic:

Nachdem die Entfernung eines Trailers und eines Tweets zu “Knights of the Old Republic” für Spekulationen sorgte und eine endgültige Einstellung des Projektes befürchten ließ, lieferte Sony eine Begründung für diesen Schritt.

Das Remake von “Knights of the Old Republic” lässt seit geraumer Zeit auf sich warten. Und nachdem kürzlich das Gerücht aufkam, dass die Veröffentlichung noch einige Jahre auf sich warten lässt, folgte eine weitere Hiobsbotschaft: Die Entwicklung könnte längst gestoppt worden sein.

Diese Mutmaßung wurde in den letzten Tagen noch verschärft, als der Ankündigungstrailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation auf „privat“ gestellt wurde und auch ein dazugehöriger Tweet von PlayStation verschwand.

Sony erklärt Entfernung des Trailers

Es gab Vermutungen darüber, dass das Spiel den finanziellen Schwierigkeiten, mit denen die Embracer Group in letzter Zeit zu kämpfen hatte, zum Opfer fiel. Allerdings sorgte Sony für eine andere Erklärung.

In einem Statement gegenüber IGN erklärte ein Sprecher des Unternehmens, dass der Trailer aufgrund von Lizenzproblemen entfernt wurde. „Als Teil des normalen Geschäftsbetriebs nehmen wir Assets mit lizenzierter Musik von der Liste, wenn die Lizenzen auslaufen“, hieß es.

Es wirkt allerdings recht merkwürdig, dass im Trailer nur offizielle “Star Wars”-Musik zu hören war, die Disney gehört. Dadurch stellt sich die Frage, welche Schwierigkeiten es bei der Musiklizenzierung des von Disney unterstützten Spiels gegeben haben könnte.

Anfangs hatte Aspyr zusammen mit Lucasfilm Games die Entwicklung des Remakes von “Knights of the Old Republic” in Angriff genommen. Später folgten Berichte, dass Saber Interactive, ein Unternehmen von Embracer, das Projekt an ein anderes internes Studio übergab

Embracer wiederum könnte vor der möglichen Einstellung von “Knights of the Old Republic” stehen, nachdem ein geplanter Investitionsdeal mit dem saudi-arabischen Unternehmen Savvy Games Group Studios in Höhe von zwei Milliarden Dollar nicht zustande kam. Auch andere Projekte und ganze Entwicklerteams fielen dem Rotstift zum Opfer.

Das könnte euch ebenfalls zu Knights of the Old Republic interessieren:

Ob oder wann “Knights of the Old Republic” erscheinen wird, bleibt letztendlich ein Geheimnis. Geplant war das Spiel unter anderem für die PS5.

Weitere Meldungen zu Knights of The Old Republic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren