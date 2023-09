Knights of the Old Republic: Remake in Gefahr? Ankündigungs-Tweet & Trailer gelöscht

Knights of the Old Republic:

Nachdem es um das Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" zuletzt sehr still wurde, macht aktuell das Gerücht die Runde, dass die Arbeiten an der Neuauflage eingestellt wurden. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Wurde das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" eingestellt?

Im Mai dieses Jahres machte erstmals das Gerücht die Runde, dass die Arbeiten am 2021 angekündigten Remake des Rollenspiel-Klassikers „Star Wars: Knights of the Old Republic“ möglicherweise eingestellt wurden.

Für die entsprechenden Meldungen sorgte der Giant Bomb-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb, der in einem Podcast darauf hinwies, dass er nicht davon ausgeht, dass das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ noch erscheint. Näher ins Detail ging Grubb diesbezüglich allerdings nicht.

Während sich der verantwortliche Publisher in Form der Embracer Group zu den Aussagen von Grubb aus dem Mai nicht äußern wollte, könnten sich die Hinweise auf ein mögliches Aus des Projekts aktuell verdichten.

Wie entdeckt wurde, entschloss sich PlayStation dazu, den Tweet zur Ankündigung von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ aus dem September 2021 zu entfernen. Der damalige Tweet von Lucasfilm Games ist zwar noch online, verweist allerdings auf den offiziellen Ankündigungs-Trailer des Remakes, der auf Youtube mittlerweile auf privat gestellt wurde.

Führte Embracers Sparkurs zum Aus des Remakes?

Befürchtet wird, dass die aktuelle Entwicklung rund um das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in der Tat darauf hindeuten könnte, dass die Entwicklung der Neuauflage eingestellt wurde. Zumal die Verantwortlichen der Embracer Group nach dem Scheitern eines zwei Milliarden US-Dollar schweren Deals in diesem Jahr umfangreiche Sparmaßnahmen ankündigten.

Laut der Embracer Group wird es im Zuge der Umstrukturierung nicht nur zu Entlassungen und Studioschließungen kommen. Auch Projekte und Spiele, die sich aktuell in Arbeit befinden, werden laut dem Unternehmen auf den Prüfstand gestellt.

Da das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ seit der offiziellen Ankündigung nur kleine Fortschritte machte und offenbar einen Entwicklerwechsel über sich ergehen lassen musste, wäre denkbar, dass der Titel den Einsparmaßnahmen der Embracer Group zum Opfer fiel.

Warten wir eine Stellungnahme seitens des Unternehmens zu den aktuellen Gerüchten um das mögliche Aus des „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remakes ab.

