Knights of the Old Republic: Entwicklung eingestellt? Verwirrspiel um das Remake

Knights of the Old Republic:

In dieser Woche kam das Gerücht auf, dass das 2021 angekündigte Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" möglicherweise niemals erscheint. Widersprüchliche Hinweise gibt es auch vom verantwortlichen Publisher Embracer.

Steckt das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" in der Entwicklungshölle fest?

Bereits im Jahr 2021 wurde das Remake zum legendären Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ für die PlayStation 5 und den PC angekündigt.

Nachdem es nur kurz nach der Ankündigung sehr still um die Neuauflage wurde, sorgte Giant Bombs Jeff Grubb in dieser Woche für neuen Gesprächsstoff. In einem Podcast wies Grubb darauf hin, dass er nicht davon ausgeht, dass das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ überhaupt noch erscheint.

Ob Grubb hier mehr weiß oder einfach nur ins Blaue spekuliert, ließ der Insider und Giant Bomb-Redakteur offen. Somit wäre es am verantwortlichen Publisher in Form der Embracer Group, diesbezüglich für Klarheit zu sorgen.

Remake wird vom Publisher weiter gelistet

Leider sorgt das Unternehmen eher für zusätzliche Verwirrung. Werfen wir einen Blick auf den aktuellen Geschäftsbericht zum abgelaufenen vierten Quartal, dann stoßen wir bei den Projekten, die sich laut der Embracer Group in Entwicklung befinden, unter anderem auf das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“.

Allerdings vermied Lars Wingefors, der CEO der Embracer Group, in einer Investoren-Konferenz ein klares Bekenntnis zum Remake. Der Frage, ob sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befindet, wich Wingefors mit der Antwort aus, dass er aktuell keinen Kommentar zum Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ abgeben kann.

Eine Aussage, die die Gerüchte um das mögliche Aus des Titels eher befeuert, anstatt sie zu entschärfen. Sollten sich weitere Details zu diesem Thema ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Dass die Entwicklung alles Andere als rund läuft, sickerte bereits im vergangenen Sommer durch.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Insider und Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtete, soll sich die Embracer Group 2022 dazu entschlossen haben, dem ursprünglichen Entwickler Aspyr Media das Vertrauen zu entziehen und das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ beim bisherigen Support-Studio Saber Interactive unterzubringen.

Weitere berichtete Schreier, dass wir vor 2025 nicht mit dem Release der Neuauflage rechnen sollten. Offiziell bestätigt wurden Schreiers Angaben bislang nicht.

