Star Wars Knights of the Old Republic: Remake doch noch nicht tot? – Gerücht

Wie ist es um die Entwicklung des "Star Wars: Knights of the Old Republic"-Remakes bestellt? Nachdem zuletzt Gerüchte die Runde machten, die Neuauflage sei tot, widerspricht eine neue Meldung nun diesen Mittelungen.

Das Rätselraten um den Status des "Star Wars: Knights of the Old Republic"-Remakes geht in die nächste Runde.

Die vergangenen Tage und Wochen waren eine wahre Achterbahnfahrt für all jene, die auf das „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake warten. Zuletzt überschlugen sich die Meldungen und der bekannte Brancheninsider Jeff Grubb gab an, das Projekt sei inzwischen tot. Inzwischen meldete sich noch ein weiterer Journalist zu Wort, der innerhalb der Branche bekanntlich gut vernetzt ist. Laut Jason Schreier sei wohl noch nicht alle Hoffnung verloren.

Haben sich die Verantwortlichen übernommen?

Schreier meldete sich vor wenigen Stunden auf X beziehungsweise Twitter zu Wort und teilte dort seinen Stand der Ereignisse mit. Laut zwei seiner internen Quellen bei Entwicklerstudio Saber Interactive sei die „Knights of the Old Republic“-Neuauflage noch nicht ad acta gelegt. Beide Quellen gaben ihm gegenüber an, gegenwärtig noch an dem Titel zu arbeiten. Damit widersprechen sie den jüngsten Meldungen bezüglich einer Einstellung des Projekts.

Ein User fragte sich unter Schreiers Post, ob die ursprüngliche Aspyr-Demo so schlecht gewesen sei, dass dies letztendlich zu diesem „Durcheinander“ geführt habe. Der Bloomberg-Journalist entgegnete jedoch, die Demo sei nicht „ungeheuer schlecht“ oder ähnliches gewesen. Stattdessen habe es interne Unstimmigkeiten über die Ausmaße des Projekts gegeben. Außerdem seien sich die Verantwortlichen uneins gewesen, bis wann welcher Fortschritt erreicht werden solle.

Da sich die Embracer Group bisher nicht zu den jüngsten Entwicklungen geäußert hat, solltet ihr diese Berichte jedoch weiterhin mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

Die Handlung von „Knights of the Old Republic“ spielt 4000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. In der Rolle eines unter Amnesie leidenden Protagonisten knüpfen die Spieler und Spielerinnen neue Bindungen und ziehen hinaus in die weit, weit entfernte Galaxis.

Das „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake wurde 2021 im Rahmen eines PlayStation Showcase offiziell für die PlayStation 5 angekündigt. Ein genauer Release-Zeitraum ist gegenwärtig nicht bekannt.

Was ist eure Meinung zu den jüngsten Entwicklungen rund um das „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake?

