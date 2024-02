Star Wars Knights of the Old Republic: Mögliches Lebenszeichen des Remakes aufgetaucht

Star Wars Knights of the Old Republic:

In den vergangenen Monaten kam das Gerücht auf, dass die Entwicklung des "Star Wars: Knights of the Old Republic"-Remakes möglicherweise eingestellt wurde. Dem widerspricht der aktuelle Geschäftsbericht der Embracer Group.

Nachdem es um das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ über einen langen Zeitraum verdächtig still wurde, machte im letzten Jahr zwischenzeitlich das Gerücht die Runde, dass sich die Embracer Group dazu entschieden haben könnte, die Arbeiten an dem Remake einzustellen.

Da sich der Publisher zu den entsprechenden Berichten nicht äußern wollte, wurden Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. Zumal sich die Embracer Group aufgrund eines gescheiterten Milliarden-Deals im Jahr 2023 dazu entschloss, einen rigorosen Sparkurs in die Wege zu leiten.

Wie die Embracer Group im aktuellen Geschäftsbericht bestätigte, stellte sie in den letzten Monaten 29 unangekündigte Projekte ein. Hoffnung gibt es aber offenbar für das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“. Dieses wird in einer Liste vom 15. Februar 2024 nämlich immer noch unter den Titeln geführt, die sich derzeit in Arbeit befinden.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers intern entwickelt und von einem externen Publisher vertrieben wird, gingen aus der Liste allerdings keine weiteren Details hervor.

Disney scheint das Projekt realisieren zu wollen

Während die Embracer Group zum Stand des Remakes weiter schweigt, deutete Disneys Gaming-Boss Sean Shoptaw im Dezember 2023 zumindest an, dass sein Unternehmen das Projekt definitiv realisieren möchte. Schließlich herrsche nach einem Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ weiterhin eine große Nachfrage.

„Zu diesem Zeitpunkt kann ich aus hoffentlich offensichtlichen Gründen nicht viel sagen, aber Knights of the Old Republic ist offensichtlich ein unglaublich beliebtes Spiel. Eines, auf das wir unglaublich stolz sind und bei dem wir denken, dass es noch eine große Nachfrage dafür gibt. Ich belasse es dabei“, so Shoptaw.

Das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ wurde im September 2021 für den PC und die PS5 angekündigt. Nachdem die Neuauflage zunächst bei Aspyr Media entstand, soll sich die Embracer Group nach einer Weile zu einem Entwicklerwechsel entschlossen und das Projekt bei Saber Interactive untergebracht haben.

Eine Entscheidung, die laut Bloombergs Jason Schreier auf kreative Differenzen und unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Umfang des Remakes und möglicher Entwicklungs-Meilensteine zurückzuführen war.

