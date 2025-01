Final Fantasy 7 Remake Part 3: Exklusiv für PS6? Kitase meldet sich zu Wort

Die dreiteilige Neuauflage von „Final Fantasy 7“ erstreckt sich beinahe über ein ganzes Jahrzehnt hinweg. Während „Final Fantasy 7 Remake“ im April 2020 für die PS4 veröffentlicht wurde, folgte „Final Fantasy 7 Rebirth“ im Februar 2024 auf der PS5. Sollte das finale „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ erneut vier Jahre auf sich warten lassen, würde ein Release erst 2028 erfolgen.

Zu dieser Zeit könnte womöglich auch schon die PlayStation 6 erhältlich sein, weshalb innerhalb der Community bereits fleißig darüber spekuliert wurde, ob „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ vielleicht exklusiv für die PS6 erscheinen könnte. Um für Klarheit zu sorgen, äußerte sich nun Yoshinori Kitase von Square Enix zu diesem Thema.

FF7 Remake Part 3 nicht PS6-exklusiv

Demnach können die Fans des Rollenspiels beruhigt sein. Wie der verantwortliche Produzent in einem Gespräch mit dem japanischen Magazin 4Gamer (via VGC) verriet, wird „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ nicht exklusiv für die PlayStation 6 erscheinen. So wurde Kitase im Verlauf des Interviews darauf hingewiesen, dass „bei denen, die FF7 Remake auf PS4 und FF7 Rebirth auf PS5 gespielt haben, einige Bedenken bestehen könnten, dass das dritte Werk für die Konsole der nächsten Generation sein wird“.

Daraufhin musste Kitase lachen und entgegnete: „Nein, beim nächsten kannst du beruhigt sein.“ Außerdem erklärte er, dass die Entwicklung von „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ bereits „seit etwa neun Monaten“ läuft und man die Arbeiten dementsprechend „direkt nach dem Ende von Rebirth im März-April 2024“ aufgenommen habe. Aus diesem Grund wird das Spiel auch für die PlayStation 5 erscheinen.

Square Enix strebt Multiplattform-Strategie an

Ohnehin strebt Square Enix für die Zukunft eine Abkehr von exklusiven Veröffentlichungen an und möchte stattdessen auf eine aggressive Multiplattform-Strategie setzen. Der Grund für diese Entscheidung liegt unter anderem an den Verkaufszahlen von „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Final Fantasy 16“, die beide die internen Erwartungen nicht erfüllen konnten, was sogar zu einem Einbruch des Aktienkurses führte.

Ob der im Vorfeld vereinbarte Exklusivvertrag zwischen Sony und Square Enix, der bereits „Final Fantasy 7 Remake“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“ beinhaltete, auch den kommenden dritten Teil umfassen wird, ist nicht bekannt. Bis zum Release von „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ dürfte ohnehin noch einiges an Zeit vergehen. Zuletzt betonten die Verantwortlichen aber, dass man mit den Fortschritten der Entwicklung sehr zufrieden sei.

