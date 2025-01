The Legend of Dragoon: PS5-Patch 1.04 steht bereit – Von diesen Verbesserungen berichten Spieler

The Legend of Dragoon:

Auf der PS5 versah Sony Interactive Entertainment das Rollenspiel "The Legend of Dragoon" mit dem Update auf die Version 1.04. Die Community trug diverse Fehler zusammen, die mit dem Patch offenbar behoben wurden.

Seit Anfang 2023 ist es möglich, den beliebten PlayStation-Klassiker „The Legend of Dragoon“ über die Abwärtskompatibilität der PS4 und der PS5 zu spielen.

Ohne eine vorherige Ankündigung stellten die Entwickler in dieser Woche ein neues Update bereit, das „The Legend of Dragoon“ auf der PS5 auf die Version 1.04 aktualisiert. Wie bei den Updates zu PS1-Klassikern üblich, steht leider kein offizieller Changelog bereit. Hier sprang allerdings die Community ein und berichtet von diversen Fehlern, die mit dem Update 1.04 behoben wurden.

Darunter fehlerhafte Sounds oder zerstückelte Texte, die das Spiel nach der Installation des Updates 1.04 endlich korrekt darstellt. Die folgende Übersicht verrät euch, von welchen Verbesserungen die Community sonst noch berichtet.

Diese Optimierungen meldeten die Spieler

Seltsame, verzerrte Texte nach den Namen der Charaktere (z. B. „Hellena Warden8!&/)5agsi“) wurden korrigiert.

Kampf-Soundeffekte wurden verkürzt, nur halb abgespielt oder fehlten komplett. Dieser Fehler wurde ebenfalls behoben.

Kampf-Sprachzeilen wurden teilweise oder überhaupt nicht abgespielt. Beispielsweise fehlten Sprachsamples von Lavitz komplett und wurden vom neuen Update hinzugefügt.

Es gibt einen Boss in den Anfängen des Spiels, der einen Zauber beschwört. Der Ton dieser Beschwörung fehlte im Kampf bislang komplett und ist nun endlich vorhanden.

Die Level-Up-Melodie nach dem Kampf klang blechern, wenn mehrere Personen gleichzeitig im Level aufstiegen. Auch dieses Problem korrigierte das Team.

Die Magieangriffe von Rose konnten dazu führen, dass das Spiel abstürzt und die Nutzer Fortschritte verloren. Nach der Installation des Updates 1.04 soll dieser Bug nicht mehr auftreten.

Da die Fehlerbehebungen von der Community zusammengetragen wurden, erhebt die vorliegende Liste natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Soll heißen: Möglicherweise wurden noch weitere Fehler behoben, auf die die Spieler bislang nicht stießen.

„The Legend of Dragoon“ orientierte sich spielerisch an den damaligen rundenbasierten Rollenspielen und erschien im Dezember 1999 in Japan für die PlayStation. Die USA und Europa folgten im Juni 2000 beziehungsweise Januar 2001.

Zu den interessanten spielerischen Elementen von „The Legend of Dragoon“ gehörten sicherlich die Verwandlungen in die namensgebenden Dragoons beziehungsweise Drachenreitern.

Im PlayStation Store ist „The Legend of Dragoon“ zum Preis von 9,99 Euro erhältlich. Nennt ihr ein laufendes PS Plus Premium-Abo euer Eigen, könnt ihr das Kult-RPG ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Weitere Meldungen zu The Legend of Dragoon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren