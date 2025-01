Doom The Dark Ages: Das finale Spiel der Reihe? Entwickler äußert sich zur Zukunft

Das erste „Doom“ geht zurück auf das Jahr 1993, während Entwickler id Software nach insgesamt drei Spielen inklusive dem 2004 veröffentlichten „Doom 3“ einen Neustart wagte. Dieser erfolgte 2016 mit „Doom“.

Nun steht mit „Doom: The Dark Ages“ das mittlerweile sechste Spiel der Hauptreihe bevor und wird die Reboot-Trilogie dementsprechend vervollständigen. Doch wie geht es danach für den Shooter weiter? Wird „Doom: The Dark Ages“ auch das letzte Spiel der Reihe sein? Dazu äußerte sich jetzt Hugo Martin von Entwickler id Software.

id Software über die Zukunft von Doom

Im Rahmen eines Preview-Events anlässlich von „Doom: The Dark Ages“ beruhigte der verantwortliche Game Director Hugo Martin die Fans und versicherte im Gespräch mit dem Magazin PC Gamer: „Es ist nicht als Ende von etwas konzipiert“. Er fügte sogar hinzu: „Ich mache gern Doom-Spiele. Ich hätte kein Problem damit, das lange Zeit zu tun.“

Demnach wird wohl auch nach „Doom: The Dark Ages“ noch kein Ende für den Doom-Guy in Sicht sein. Allerdings stellte Martin auch klar, dass man sich aktuell voll und ganz auf das aktuelle Spiel fokussiere und noch keine Gedanken an weitere Titel verschwende. „Wir konzentrieren uns im Moment wirklich nur darauf“, sagte Martin und ergänzte, dass „Doom: The Dark Ages“ nicht „ein Punkt am Ende eines Satzes“ sei.

Entwickler ließen sich von Batman inspirieren

Was die Story-Ausrichtung von „Doom: The Dark Ages“ betrifft, verriet Martin (via TheGamer) außerdem, dass man sich unter anderem vom Comic „Batman: Year One“ inspirieren ließ. „Der Prototypname des Projekts war also Slayer: Year One, und das ist eine Hommage an den Comic Batman: Year One“, so Martin. „[Ausführender Produzent] Marty Stratton und ich haben [ihn] Anfang 2016 gelesen. Es ist einer meiner Lieblingscomics.“

So rückt der Comic den Beginn von Batmans Karriere als Verbrechensbekämpfer in den Mittelpunkt, weshalb auch id Software sich dazu entschied, mit „Doom: The Dark Ages“ zu den Anfängen des Slayers zurückzukehren. Und auch für seinen panzerartiger Ansatz ließen sich die Entwickler durch die Größe und Kraft von Batman aus der „The Dark Knight Returns“-Comicreihe beeinflussen.

Erscheinen wird „Doom: The Dark Ages“ am 15. Mai 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird auch eine 209,99 Euro teure Collector’s Edition im Vorverkauf angeboten, die neben dem Spiel zahlreiche Extras enthält. Darunter auch eine 12 Zoll große Statue des Doom-Slayers.

