Doom The Dark Ages: Bietet der Shooter einen Multiplayer? id Software klärt auf

Die Xbox Developer Direct 2025 am gestrigen Abend nutzten die Entwickler von id Software, um uns einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung des Shooters „Doom: The Dark Ages“ zu ermöglichen.

Zu den spielerischen Neuerungen gehört beispielsweise der dynamische Schwierigkeitsgrad. Mit diesem ist es möglich, den Schwierigkeitsgrad in unterschiedlichen Bereichen anzupassen und für eine individuelle Spielerfahrung zu sorgen. Ebenfalls neu sind der gigantische Mech oder ein Drache, mit dem sich der Doom-Slayer in die Schlacht stürzt.

Doch wie steht es um einen möglichen Mehrspieler-Modus? Diese Frage beantwortete Executive Producer Marty Stratton in einer Frage-und-Antwort-Runde.

id Software verzichtet auf einen Multiplayer

Laut Stratton entschieden sich die Entwickler von id Software von Anfang an dazu, bei „Doom: The Dark Ages“ auf eine Mehrspieler-Komponente zu verzichten. Dieser Schritt versetzte das Team in die Lage, sich stattdessen auf Neuerungen wie den Mech zu konzentrieren, der in der Kampagne für frischen Wind sorgt.

Zudem ging es id Software bei den Arbeiten an der Kampagne von „The Dark Ages“ darum, das bislang größte und beste „Doom“ zu erschaffen.

„Wir haben diese Entscheidung wirklich von Anfang an getroffen“, ergänzte Stratton. „Wir wollten uns im Grunde die Freiheit geben, Dinge wie den Atlan und die Mech-Erfahrung sowie die Drachen-Erfahrung zu schaffen. Diese sind fast wie Mini-Spiele innerhalb des Spiels. Wir wissen, dass unsere Kampagnen in großem Maße der Grund sind, warum die Leute die modernen Doom-Spiele spielen.“

„Deshalb haben wir uns entschieden, all unsere Anstrengungen darauf zu konzentrieren und wirklich das größte und beste Doom-Spiel zu erschaffen, das wir je gemacht haben.“

Multiplayer bremste das Team in anderen Bereichen aus

Ähnlich äußerte sich in einem Interview Game Director Hugo Martin. Martin merkte an, dass der Multiplayer früherer Ableger dazu führte, dass id Software Entwickler für den Mehrspieler-Modus abstellen musste, die dem Team wiederum bei der Kampagne fehlten.

Dies änderte sich bei der Entwicklung von „Doom: The Dark Ages“.

„Dadurch konnten wir den Drachen und den Atlan [Mech] ins Spiel integrieren“, sagte der Game Director. „Ich meine, das sind Dinge, die wir schon seit mehreren Spielen im Spiel umsetzen wollten, aber es nicht konnten, weil wir Multiplayer-Komponenten hatten – die wir geliebt haben.“

„Aber im Grunde ging es darum, sich auf die Einzelspieler-Kampagne zu konzentrieren und dieses Erlebnis für die Spieler auf ein neues Level zu heben.“

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

