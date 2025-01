Dragonkin The Banished: Gameplay-Deep-Dive stellt das Skill-System der Diablo-Alternative vor

Mit „Dragonkin: The Banished“ befindet sich aktuell eine interessante Alternative zu „Diablo 4“ und „Path of Exile 2“ in der Entwicklung, die sich nun einem neuen Gameplay-Deep-Dive zeigt, in dem auch das umfangreiche Skillsystem des Action-RPGs etwas näher vorgestellt wird.

Der französische Entwickler Eko Software, der sich in der Vergangenheit unter anderem für das 2019 veröffentlichte „Warhammer: Chaosbane“ verantwortlich zeichnete, arbeitet mit „Dragonkin: The Banished“ aktuell an einem neuen Action-Rollenspiel im Stile von „Diablo 4“ und „Path of Exile 2“.

Nun haben Eko Software und Publisher BigBen Interactive ein neues Gameplay-Video zu „Dragonkin: The Banished“ präsentiert, dass nicht nur weitere Einblicke in das kommende Hack’n’Slash-Spiel gewährt, sondern auch das umfangreiche Skill-System etwas genauer vorstellt.

Puzzle-artiges Skill-System ermöglicht zahlreiche Builds

Im Vergleich zu anderen Genre-Größen bietet „Dragonkin: The Banished“ mit dem Barbaren, der Hexe, dem Ritter und der Bogenschützin nur vier spielbare Charakterklassen, was durch das vielschichtige Skill-System namens Ancestral Grid aber wett gemacht werden soll. Dadurch sollen nämlich individuelle Builds ermöglicht werden, die unterschiedliche Spielstile unterstützen. Das wird auch im neuen Gameplay-Deep-Dive verdeutlicht.

So funktioniert das Skill-System von „Dragonkin: The Banished“ nicht wie ein herkömmlicher Fähigkeitenbaum, sondern eher wie eine Art Puzzle. Jede Klasse verfügt über ein eigenes Raster, das mit jedem Stufenaufstieg erweitert und mit Fragmenten bestückt wird. Diese sechseckigen Stücke können Fähigkeiten oder Modifikatoren enthalten, die je nach Anordnung die verschiedensten Gameplay-Stile begünstigen und unzählige Möglichkeiten der Individualisierung bieten.

Mit Drachling-Gefährte durch eine düstere Fantasy-Welt

„Dragonkin: The Banished“ versetzt Spieler in eine vom Blut der Drachen korrumpierte und düstere Fantasy-Welt, die von bösen und gefährlichen Kreaturen bevölkert wird. In der Rolle von einem der vier verfügbaren Helden, die alle über ihre eigenen Stärken und Schwächen verfügen, gilt es sich den zahllosen Horden drakonischer Monster zu stellen und den Drachenlord zu vernichten, der für all das Übel verantwortlich ist.

Dabei wird „Dragonkin: The Banished“ eine detailreiche Welt voller Geheimnisse bieten, die von den Spielern erkundet werden kann. Zudem entwickelt jeder Held seine eigenen Fähigkeiten und Kampftechniken, während die gefundene Ausrüstung den weiteren Fortschritt des eigenen Charakters sicherstellt. Außerdem bietet das Action-RPG mit dem Drachling einen treuen Gefährten, der die Spieler auf ihrer Reise begleitet und unterstützt.

Am 6. März 2025 wird „Dragonkin: The Banished“ in die Early-Access-Phase starten und via Steam für den PC erhältlich sein. Für den finalen Release ist zudem eine Veröffentlichung für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant.

