Nintendo Switch 2: Spencer bestätigt weitere Xbox-Unterstützung

Vor wenigen Tagen kündigte Nintendo die Switch 2 offiziell an. Das erfreut auch Phil Spencer von Xbox, der prompt die weitere Unterstützung anbietet.

Am 16. Januar kündigte Nintendo die kommende Switch 2 an, nachdem Gerüchte diesen Tag schon für den Reveal vorgesehen hatten. Allzu viele Details gab es jedoch nicht. Diese hebt sich der japanische Konzern anscheinend für eine Präsentation am 2. April auf.

In einem Podcast sprach Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer nun über die nächste Hybridkonsole. Er freue sich darauf, Nintendo weiter mit der Softwarebibliothek von Xbox zu unterstützen.

Spencer will „mehr“ Zusammenarbeit der Plattformen

Schon im November 2023 gab Spencer an, dass es bei Microsoft langfristig um die Zusammenarbeit mit anderen Plattformen gehen sollte. So müsse das Redmonder Unternehmen auch PlayStation- und Nintendo-User als Teil der Xbox-Community sehen.

In diese Kerbe schlug der Gaming-CEO kürzlich im Podcast „Gamertag Radio“ erneut. Spencer gab in dem Interview an, dass Microsoft sich „wirklich darauf freue“, Nintendo mit der Softwarebibliothek von Xbox zu unterstützen.

„Ich möchte, dass jeder auf der Xbox spielen kann“, so Spencer. „Und das bedeutet, dass mehr unserer Spiele auf mehr Plattformen erscheinen, nicht nur auf der PlayStation. Wir lieben die Arbeit, die wir mit Nintendo machen, wir lieben, was wir mit Valve auf Steam machen, und das wird weitergehen. Wir werden einfach fortfahren und mehr machen.“

Spencer glaubt an den Erfolg der Konsole

In dem Interview gab Phil Spencer weiter an, dass er seit der Enthüllung der Switch 2 mit Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa in Kontakt gestanden habe. Die Befürchtungen der Analysten, die Nintendo Switch 2 könnte den Erfolg der Vorgänger-Konsole nicht wiederholen, teilt der CEO jedoch nicht.

„Wer würde jemals gegen den Erfolg dieses Teams wetten?“, meint Spencer. „Ich meine, sie sind einfach meisterhaft in dem, was sie tun. Die Switch ist ein riesiger Erfolg und ich denke, die Switch 2 wird es auch sein.“

Quelle: Nintendo Life

