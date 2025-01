Switch 2: Nintendo wird Erfolg der ersten Switch laut Analyst nicht wiederholen können

Nintendo hat die Switch 2 offiziell enthüllt und wird mit der neuen Konsole höchstwahrscheinlich wieder sehr erfolgreich sein. Doch an den beeindruckenden Siegeszug ihres Vorgängers wird die Switch 2 nicht anknüpfen können. Das glaubt zumindest der bekannte Analyst Mat Piscatella.

Am vergangenen Donnerstag hat Nintendo endlich für Klarheit gesorgt und die Switch 2 nach zahlreichen Spekulationen und Leaks offiziell vorgestellt. Doch bislang wurde die kommende Konsole nur in einem kurzen Video gezeigt, wodurch sogar der Aktienkurs von Nintendo einbrach.

Der Grund: Nintendo nannte zu wenig Details. Davon sind die Analysten überzeugt. Außerdem wird es Nintendo auch nicht gelingen, mit der Switch 2 einen ähnlich beeindruckenden Erfolg zu erzielen, wie mit dem Vorgängermodell. Das behauptet zumindest der renommierte Branchenkenner Mat Piscatella.

Switch 2 wird den Erfolg des Vorgängers nicht wiederholen

Im Gespräch mit GamesRadar verriet Piscatella, dass er nicht daran glaube, dass Nintendo mit der Switch 2 genauso erfolgreich sein wird, wie mit der ersten Hybrid-Konsole, die dem Analysten zufolge aufgrund der Verkaufszahlen und -dauer ein „Ausreißer“ war. „Switch 2 kann (und ich erwarte auch, dass es so sein wird) ein massiver Erfolg werden. Aber ich erwarte auch nicht, dass es die Verkaufszahlen der ursprünglichen Switch erreicht. Es könnte passieren, aber es ist unwahrscheinlich“, so Piscatella.

Weiter heißt es: „Es ist großartig, dass es eine größere, leistungsfähigere Switch zu sein scheint. Fantastisch. Genau das, was die Leute wollten und erwartet haben.“ Doch Piscatella zufolge könnte das „möglicherweise nicht ausreichen, um ein Publikum außerhalb der Käufer der ursprünglichen Switch anzuziehen.“ Demnach fehle der Switch 2 ein besonderes Verkaufsargument, um auch bislang ferngebliebene Kunden von der neuen Konsole überzeugen zu können.

Analyst hofft auf Nintendo-Direct-Präsentation

Die Ankündigung der Switch 2 mit ihrem kurzen Video sei „nicht besonders vielversprechend gewesen“, fügte Piscatella hinzu. Deswegen hofft er, dass Nintendo für die kommende Direct-Präsentation am 2. April 2025 noch ein paar Überraschungen bereithalten wird: „Vielleicht gibt es noch weitere Enthüllungen, an die niemand gedacht hat und die nicht irgendwie durchgesickert sind. Sieht so aus, als müssten wir darauf bis zum Direct warten.“

Als Fazit sagt Piscatella zur Switch 2: „Mit einem Wort: Sie ist in Ordnung. Auf dem Papier ist der Name Switch 2 und der größere/leistungsstärkere Ansatz sehr clever und ein risikoarmer Weg, sie auf den Markt zu bringen. Die Namenskonvention macht deutlich, dass es sich um einen Nachfolger der Switch handelt, und jeder, der sie sich ansieht, wird wissen, was es ist.“

