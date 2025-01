Nintendo Switch 2: Zu wenige Details? Aktie bricht nach Ankündigung ein

Wenige Tage vor der offiziellen Ankündigung der Nintendo Switch 2 sagten Leaker und Insider diesen bereits voraus. Und tatsächlich ließ Nintendo am 16. Januar offiziell die Hüllen für ihre nächste Konsole fallen.

Eigentlich ein Jubeltag für die Spieler und das Unternehmen, sollte man meinen. Anscheinend sahen das die Investoren anders. Nach der Ankündigung durch ein rund zweiminütiges Video fiel der Aktienkurs von Nintendo nämlich ab.

Nintendo nannte zu wenig Details, so ein Analyst

Vor dem Reveal der Switch 2 kletterte der Aktienkurs von Nintendo noch um 26 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Allerdings schien der Hype um die neue Hybridkonsole nach der Ankündigung schnell wieder abzuflachen. Zwischenzeitlich sank der Wert der Aktie an der Börse von Tokio um bis zu 7,2 Prozent.

Am Ende schloss das Papier am Freitagabend mit einem Verlust von rund 4,3 Prozent bei 9.181 Yen, was umgerechnet ungefähr 59,15 US-Dollar oder rund 57 Euro entspricht. Das war der größte prozentuale Einbruch für Nintendos Aktie an einem einzigen Tag seit Ende September.

Laut Tomoichiro Kubota , leitender Marktanalyst bei Matsui Securities, sei Nintendo selbst Schuld an dieser Misere. Schließlich habe das Unternehmen wichtige Details verschwiegen, wie etwa den Starttermin, den Preis sowie seine Softwarepläne. „Ohne diese Details kann man keine Gewinnprognosen erstellen“, so Kubota.

Nintendo beschränkte sich auf äußere Werte

In dem Ankündigungsvideo legte Nintendo seinen Schwerpunkt auf das Aussehen der kommenden Hybridkonsole. So fällt der Bildschirm der Switch 2 im Vergleich zum 2017 erschienenen Vorgänger größer aus. Auch die Joy-Cons erfahren eine Überarbeitung und werden nun nicht mehr von oben in die Konsole geschoben, sondern haften nun magnetisch. Dazu erhält die Nintendo Switch 2 einen neuen Ständer und auch der Dock bekommt ein runderes Aussehen.

Weitere Details zu dem Gerät will das japanische Unternehmen jedoch bald preisgeben. Im Zuge des Reveals wurde gleich noch ein Nintendo-Direct-Stream angekündigt. Dieser wird am 2. April 2025 ausgestrahlt.

Quelle: WSJ, GamesRadar, finanzen.net

