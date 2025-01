Nintendo Switch 2: Der perfekte Name? Analysten äußern sich

Die nächste Nintendo-Hardware steht bevor. Die Ankündigung erfolgte in dieser Woche hinsichtlich des Namens ohne Überraschung: Switch 2 heißt der Nachfolger des aktuellen Erfolgssystems. Analysten geben ihre Einschätzung ab.

Nintendo hat für die eigene Hardware in der Vergangenheit oft ungewöhnliche Namen genutzt. Während Sony mit der PlayStation-Nummerierung auf Kontinuität setzt, wählte Nintendo Bezeichnungen wie „Wii U“ oder „New Nintendo 3DS XL“, die mitunter für Verwirrung sorgten.

Beim Nachfolger der Switch ist das anders. Die neue Hardware trägt schlicht den Namen Switch 2. Analysten zufolge beschreitet Nintendo damit den richtigen Weg.

Nintendo hat aus der Vergangenheit gelernt

Der Analyst Rhys Elliott von MIDiA Research verweist auf die Wii-U-Ära, die Nintendo vor Probleme stellte. Viele Kunden hielten die Wii U fälschlicherweise für ein Zusatzgerät der Wii – ein Fehler, der die Verkaufszahlen massiv beeinträchtigte.

„Dieser Marketing-Fehler hat beinahe alle Erfolge zerstört, die Nintendo mit der Wii erzielt hat“, so Elliott. „Die Dinge wären schlimm gewesen, wenn die Switch nicht zu einem kulturellen Phänomen geworden wäre.“

Tatsächlich war die Wii U für Nintendo ein Desaster. Lediglich 13,6 Millionen Exemplare wurden verkauft. Knapp über 103 Millionen Spiele gingen über die Ladentheken. Zum Vergleich: Die Switch kommt in beiden Bereichen auf mehr als das Zehnfache.

Nintendo sei sich mit der Switch 2 dieses Risikos bewusst gewesen, insbesondere da sich das Unternehmen mittlerweile stark auf eine einzige Plattform konzentriere. „Jetzt, wo Nintendo alle seine Konsoleneier in den Switch-Korb gelegt hat, kann es sich einfach nicht mehr leisten, die Fans zu verwirren“, erklärt Elliott weiter.

Besonders die Verknüpfung mit anderen Geschäftsbereichen wie Filme, Themenparks und Merchandise mache eine klare Kommunikation wichtiger denn je.

Weitere Analysten äußern sich

Der Name „Switch 2“ scheint für viele Analysten eine logische Konsequenz zu sein. George Jijiashvili von Omdia Research betont: „Mache es so einfach wie möglich. Es ist zwar nicht gerade kreativ, sie Switch 2 zu nennen, aber es ist sehr klar und effektiv – es ist eine Strategie, die PlayStation in einem Vierteljahrhundert sehr gute Dienste geleistet hat.“

Die Hardware stattdessen “Super Nintendo Switch” zu nennen, eine Herangehensweise, die wir aus der Vergangenheit kennen, wäre laut Jijiashvili zwar ein netter Fanservice gewesen, hätte aber zugleich das Potenzial gehabt, bei den Verbrauchern Verwirrung zu stiften.

Auch Joost van Dreunen, Autor des Super Joost-Newsletters, sieht in einem schlichten Namen einen Vorteil: „Die Benennung des neuen Geräts Switch 2 nutzt Nintendos Markenwert und kommuniziert die Position des Produkts auf dem Markt.“

Gerade in einer Zeit, in der Hardware-Namen zunehmend komplexer würden, könne Einfachheit einen wichtigen Vorteil bieten. Hierbei bezieht sich van Dreunen nicht zuletzt auf die Handheld-Ankündigungen während der CES 2025:

Switch 2 auch für Core-Gamer geeignet?

Neben der Namenswahl steht auch die Frage im Raum, welche Zielgruppe Nintendo mit der neuen Handheld-Konsole ansprechen wird. Während die Switch ein breites Mainstream-Publikum erreicht, könnten Core-Gamer höhere technische Erwartungen haben.

Elliott merkt an: „Core-Gamer sind schwieriger zufriedenzustellen als Gelegenheitsspieler und die breite Öffentlichkeit. Andere tragbare Begleitgeräte wie das Steam Deck und das ROG Ally haben wahrscheinlich mehr Rechenleistung als die Switch 2. Und Core-Gamer werden diese Vergleiche anstellen.“

Weitere Meldungen zur Switch 2 auf PLAY3.DE:

Allerdings bleibt Nintendo seiner bisherigen Strategie offenbar treu. Familien und Gelegenheitsspieler stehen im Fokus, während einige Spiele wie das erwartete „Metroid Prime 4“ oder leistungsoptimierte Pokémon-Titel gezielt Core-Gamer ansprechen könnten. Übrigens darf die Switch 2 schon vor dem Launch getestet werden.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren