Nintendo Switch 2: Ein teurer Spaß? Analysten äußern sich zum Preis

Wie von diversen Insidern vorhergesagt kündigte Nintendo die Switch 2 in dieser Woche offiziell an. Auch wenn uns der japanische Konzern einen ersten Blick auf die Hardware ermöglichte, stehen die für viele Spieler wichtigsten Informationen noch aus.

Einen Termin spendierte Nintendo der Switch 2 nämlich nicht. Auch zu einem Preis äußerte sich das Unternehmen bislang nicht. Hier sprangen diverse Analysten in die Bresche, die in den letzten Stunden ihre Prognosen zum Preis der neuen Nintendo-Konsole abgaben. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Großteil der befragten Analysten auf den gleichen Preis einschießt: Rund 400 US-Dollar.

Ein Preis, der über dieser Grenze liegt, wäre laut den Marktforschern zumindest dem Massenmarkt schwer zu vermitteln. Hardcore-Gamer, die die Switch 2 direkt zum Launch erwerben, bilden laut den Analysten eine Ausnahme.

Das sagen die Analysten zum Preis der Switch 2

Der Branchenanalyst Serkan Toto von Kantan Games Inc bezeichnete die 400 US-Dollar-Grenze als einen Preis, den Nintendo benötige, um bei der breiten Masse erfolgreich zu sein. Zudem hätte der erste Teaser-Trailer zur Switch 2 laut Toto nichts gezeigt, was einen Preis von 450 US-Dollar oder mehr rechtfertigen würde.

Weitere Analysten wie Mat Piscatella (Circana) und Piers Harding-Rolls gehen ebenfalls von einem Startpreis in Höhe von 400 US-Dollar aus. Allerdings merken beide an, dass der Preis die Kaufentscheidung der Early-Adopter beziehungsweise Hardcore-Gamer nicht beeinflussen würde, sofern er nicht viel zu hoch ausfällt.

Harding-Rolls ergänzte, dass ein Preis von bis zu 500 US-Dollar zwar nicht auszuschließen sei, 400 US-Dollar muten unter dem Strich aber realistischer an. Piscatella merkte zu den Hardcore-Gamern, die bereits zum Launch zugreifen, an: „Early-Adopter sind nicht preisempfindlich und die Preise können immer gesenkt werden.“

„Natürlich wollen die Leute, dass der Preis niedriger ist als das, was angekündigt wird.“

Nehmen Lieferengpässe Einfluss auf die Preisgestaltung?

Rhys Elliot von MIDiA wiederum bezeichnete die 400 US-Dollar zwar als den sogenannten Sweet-Spot, hält aber auch einen Startpreis von 500 US-Dollar für realistisch. Elliot dazu: „Wenn die Switch 2 bei der Markteinführung angebotsmäßig eingeschränkt ist, könnte Nintendo mehr verlangen. Early-Adopter wären bereit, dafür zu zahlen.“

„Wenn sie sowieso ausverkauft sein wird, könnte Nintendo denken: Warum nicht? Ich glaube, Sony und Microsoft bedauern, die Basiskonsolen der PS5 und der Series X für US-500 Dollar auf den Markt gebracht zu haben. Beide hätten bei der Markteinführung mit 600 US-Dollar oder mehr davonkommen können.“

Elliot fügte hinzu, dass auch die Herstellungskosten und die Leistungsfähigkeit der Konsole Faktoren sein könnten, die den Preis in die Höhe treiben. Möglicherweise auf über 500-Dollar. Wie die meisten anderen Analysten hält allerdings auch er 400 US-Dollar für den wahrscheinlichsten Preis.

Selbiges gilt für Joost van Dreunen von Super Joost, der in den 400 US-Dollar eine Art psychologische Grenze für den Massenmarkt sieht.

Ob die Marktforscher mit ihren Prognosen richtig liegen, erfahren wir in den nächsten Monaten.

