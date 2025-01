Battlefield Next: Playtests & Ressourcen – EA möchte Debakel wie bei Battlefield 2042 verhindern

Battlefield Next:

In einem aktuellen Bericht beschäftigte sich der Insider Tom Henderson mit der Entwicklung des nächsten "Battlefield"-Titels. Wie Henderson berichtet, setzen die involvierten Entwicklerteams auch im neuen Jahr auf diverse Maßnahmen, mit denen ein Launchdebakel wie bei "Battlefield 2042" verhindert werden soll.

Zum Launch im November 2021 kämpfte der Shooter „Battlefield 2042“ sowohl im technischen als auch im spielerischen Bereich mit allerlei Fehlern.

Mankos, die sich sowohl in den internationalen Wertungen als auch bei den wegbrechenden Spielerzahlen bemerkbar machten. Zwar besserte DICE nach dem Release mit diversen Updates nach. An den Erfolg früherer Serienableger konnte „Battlefield 2042“ aber nicht mehr anschließen. Ein Szenario, das sich beim neuen „Battlefield“ nicht wiederholen soll.

Wie der gut vernetzte Insider Tom Henderson berichtet, weiteten die involvierten Entwicklerteams ihre geplanten Playtests noch einmal aus und werden diese auch im neuen Jahr nahtlos fortsetzen.

Die größten Playtests der Seriengeschichte

„Natürlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Spiele während der Entwicklung Spieltests durchführen. Fast jedes Spiel hat sie irgendwann. Aber dieses Mal sind die Dinge ganz anders“, ergänzte Henderson zu den Playtests zum nächsten „Battlefield“-Titels. So bestätigten Quellen gegenüber Henderson, dass die Playtests deutlich öfter stattfinden als bei den letzten „Battlefield“-Projekten.

Von kleinen Feedback-Sitzungen bis hin zu groß angelegten Spielertests verfolgt „Battlefield“ laut Henderson mittlerweile wieder den dringend benötigten „Die Spieler zuerst“-Ansatz.

Unter dem Strich sammeln EA und die involvierten Entwicklerteams im Rahmen der Playtests nicht weniger als die bislang größten Datenmengen der Seriengeschichte, die beim nächsten „Battelfield“ für eine hochwertige Spielerfahrung sorgen sollen.

Weiterhin geplant ist laut Henderson die bereits im letzten Jahr angesprochene Rückkehr der „Battlefield“-Community-Testumgebung. Wann diese ihr Comeback feiern wird, ist laut dem Insider aber weiter unklar.

Vier Teams arbeiten an der Zukunft der Serie

Laut Henderson „verfügt das nächste Battlefield über die meisten Ressourcen in der Geschichte der Franchise“. Wie bereits bekannt ist, arbeiten gleich vier Studios an dem Projekt. DICE ist für die Mehrspieler-Komponente des neuen „Battlefields“ verantwortlich und verfolgt das Ziel, die Reihe in diesem Bereich zu alter Stärke zurückzuführen.

Die Entwickler von EA Motive, die zuletzt das Remake von „Dead Space“ und „Star Wars: Squadrons“ veröffentlichten, arbeiten laut EA an den Singleplayer-Inhalte des Shooters.

Während Criterion Games die Entwicklung der Kampagne und des Multiplayers unterstützt, arbeitet DICE Los Angeles (ehemals Ripple Effect) an einer ganz neuen Erfahrung im „Battlefield“-Universum. Hierbei soll es sich unbestätigten Berichten zufolge um eine Art Battle-Royal-Modus handeln.

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Battlefield“ rechnen dürfen, ist weiter unklar.

