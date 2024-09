Battlefield Next: Insider spricht über Battle Royal-Modus und Anti-Cheat-Maßnahmen

In einem Info-Update nannte der auf "Call of Duty" und "Battlefield" spezialisierte Insider "Call of Shame" weitere unbestätigte Details zum nächsten großen "Battlefield"-Titel. Die Angaben des Insiders drehen sich unter anderem um einen möglichen Battle Royal-Modus.

In den letzten Tagen lieferten uns EA und DICE endlich die ersten offiziellen Details zum nächsten großen Ableger der „Battlefield“-Reihe. Los ging es mit einem ersten Artwork, das darauf hindeutete, dass unser Weg dieses Mal nach Gibraltar führt.

Gleichzeitig sprachen die Verantwortlichen davon, dass sie mit dem neuen „Battlefield“ zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren und die Community mit Anfang 2025 startenden Playtests in den Entwicklungsprozess einbinden möchten. Darüber hinaus gab EA bekannt, dass vier interne Studios an dem Shooter arbeiten.

Darunter die Entwickler von Ripple Effect, die an einer „ganz neuen Battlefield-Erfahrung“ arbeiten, die EA zu gegebener Zeit enthüllen möchte. Unbestätigte Berichte der Vergangenheit deuteten hier auf einen Battle Royal-Modus hin. Gerüchte, die ein bekannter Insider aktuell befeuert.

Release in Form eines Free2Play-Titels?

Laut „Call of Shame“, einem auf „Call of Duty“ und „Battlefield“ spezialisierten Insider, entsteht bei Ripple Effect in der Tat ein Battle Royal-Modus. Genau wie der große Konkurrent „Call of Duty: Warzone“ soll der Battle Royal-Modus von „Battlefield“ in einer Stand-Alone-Version veröffentlicht werden.

Zudem ist von einem Free2Play-Release die Rede. Den Informationen von „Call of Shame“ zufolge soll der Battle Royal-Shooter in der Welt von „Battlefield“ im Oktober 2025 erscheinen und auf lange Sicht neue Inhalte spendiert bekommen.

„Das neue Battlefield wird über einen Battle Royale-Modus verfügen. Es wird ein eigenständiges Free-to-Play-Spiel sein. Ahnlich wie Activision Premium-Titel zu Call of Duty neben Call of Duty: Warzone anbietet“, so „Call of Shame“.

Und weiter: „Es ist zu erwarten, dass sie sich mehr auf den Blackout-Stil konzentrieren, bei dem die Spieler nach Beute und Aufsätzen suchen müssen. Mehrere Studios arbeiten an diesem Projekt, und das Gefühl innerhalb der Teams ist: ‚Wir können es kaum erwarten, es allen zu zeigen. Wir sind zu unseren Wurzeln zurückgekehrt‘.“

Wirksame Anti-Cheat-Maßnahmen im Fokus der Bemühungen?

Ein weiteres Thema, über das der Insider sprach, ist der Kampf gegen Cheater und Hacker. Laut „Call of Shame“ setzen EA und DICE neben der führenden Anti-Cheat-Software Easy Anti-Cheat auf FairFight Anti-Cheat. Bei FairFight handelt es sich laut Herstellerangaben um eine sich anpassende und nicht invasive Anti-Cheat-Engine.

Unterstützt von einer lernfähigen KI greift FairFight Anti-Cheat auf zahlreiche Datenbankstrukturen zurück, um die Aktionen der Spieler zu bewerten und mögliche Cheats zu erkennen.

Mit mehreren statistischen Markern analysiert die Software die Vorgehensweise der Spieler, um Cheater aus dem Verkehr zu ziehen und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.

EA und DICE kommentierten die aktuellen Angaben von „Call of Shame“ bislang nicht. Allerdings ist der Insider nicht der erste, der von einem Battle Royal-Modus für die „Battlefield“-Reihe spricht.

