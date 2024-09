Battlefield Next: Diese Studios arbeiten an dem Shooter – Wann starten die Community-Tests?

Battlefield Next:

Im Rahmen der "Investor Day 2024"-Präsentation lieferte uns EA weitere Details zum kommenden Ableger der "Battlefield"-Reihe. Ergänzend zu Infos zu den involvierten Studios kündigte der Publisher Community-Tests an, die es den Entwicklern ermöglichen sollen, möglichst früh Feedback zu sammeln.

Den Start in die neue Woche nutzten die Verantwortlichen von Electronic Arts, um uns die ersten Infos zur Zukunft der „Battlefield“-Reihe zu nennen. Die wichtigsten Details haben wir hier für euch zusammengefasst.

In der „Investor Day 2024“-Präsentation sprach EA ebenfalls über den kommenden Shooter. Wie bereits vor einer Weile bestätigt, handelt es sich beim neuen „Battlefield“ um ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Studios. In Rahmen des „Investor Day 2024“ ging EA etwas näher auf die involvierten Studios und ihre Aufgaben ein.

Wie EA bestätigte, arbeiten mit DICE, EA Motive, Criterion Games und Ripple Effect derzeit vier Studios am nächsten „Battlefield“-Projekt und decken dabei unterschiedliche Aufgabenfelder ab.

Daran arbeiten die unterschiedlichen Studios

Laut EAs Laura Miele möchte der Publisher den Studios die Zeit geben, die nötig ist, um die Shooter-Serie nach „Battlefield 2042“ zu alter Stärke zurückzuführen. Die Entwickler von DICE werden sich wenig überraschend um die Multiplayer-Komponente des neuen „Battlefields“ kümmern.

EA Motive, das Studio hinter dem Remake von „Dead Space“ und „Star Wars: Squadrons“, wird den Angaben von Miele zufolge an den Singleplayer-Inhalten des nächsten „Battlefield“-Titels arbeiten.

Unterstützung erhalten die beiden Studios von Criterion Games. Die „Need for Speed: Unbound“-Macher werden sowohl an der Kampagne als auch dem Multiplayer des nächsten „Battlefields“ mitwirken. Beim vierten und gleichzeitig letzten Studio, das in die Entwicklung involviert ist, handelt es sich um Ripple Effect.

Diesbezüglich ergänzte Miele, dass Ripple Effect an „einer neuen Battlefield-Erfahrung arbeitet, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt wird“. Unbestätigten Berichten zufolge könnte es sich hierbei um einen Battle Royal-Modus handeln.

Groß angelegte Community-Tests starten 2025

Großen Wert werden die Entwickler den Angaben von EA zufolge auf das Feedback der Community legen. Um dieses so früh wie möglich sammeln zu können, werden EA und die involvierten Studios auf groß angelegte Community-Tests setzen. Dies bestätigte Byron Beede, der General-Manager der „Battlefield“-Reihe.

„Ich möchte Ihnen auch intern mitteilen, dass wir das Spiel seit weit über einem Jahr fast täglich spielen“, sagte Beede. „Zusätzlich zu den internen Testzyklen testen wir bereits mit Spielern und planen, Anfang nächsten Jahres ein neues groß angelegtes, von der Community betriebenes Testprogramm einzuführen.“

Weitere Details zu den Community-Tests werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

