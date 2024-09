Battlefield Next: Wo spielt der Shooter? Konzeptgrafik liefert Hinweis auf den Schauplatz

Battlefield Next:

In dieser Woche lieferten uns Electronic Arts und DICE endlich ein umfangreiches Info-Update zum nächsten Teil der „Battlefield“-Reihe. Neben diversen Details zur spielerischen Umsetzung wurde ein erstes Artwork zum neuen „Battlefield“ veröffentlicht.

Wie zu erwarten war, nahm die Community das besagte Artwork umgehend unter die Lupe. Unter anderem versuchten die Spieler, bei ihrer Analyse des Artworks Rückschlüsse auf den Schauplatz des neuen „Battlefield“ zu ziehen. Offenbar mit Erfolg. So entdeckte ein Nutzer auf dem Artwork recht offensichtliche Gemeinsamkeiten mit der realen Insel Gibraltar.

„Das ergibt für ein Spiel mit einem theoretischen Konflikt durchaus Sinn, da Gibraltar als strategische Brücke zwischen Europa und Afrika fungiert“, so der Nutzer weiter.

Insider kommentiert die Spekulationen um den Schauplatz

Ein alter Bekannter stützt die Angaben. Die Rede ist vom gut vernetzten Insider und Leaker Tom Henderson, der bestätigte, dass unser Weg im neuen „Battlefield“ in der Tat nach Gibraltar führen soll.

Da sich Henderson in der Vergangenheit für gewöhnlich als verlässliche Quelle erwies, können wir wohl davon ausgehen, dass der Insider auch dieses Mal richtig liegt.

Sollten sich die Gerüchte um Gibraltar als Schauplatz bewahrheiten, würde das britische Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel nicht zum ersten Mal in der „Battlefield“-Reihe auftauchen.

Bereits in „Battlefield 2142“ aus dem Jahr 2006 hatte Gibraltar als umstrittenes Gebiet zwischen den PAC- und EU-Streitkräften einen Auftritt.

Vier Studios arbeiten am neuen Battlefield

Im Rahmen des „Investor Day 2024“ lieferte uns EA in dieser Woche weitere Details zur Entwicklung des nächsten „Battlefield“-Projekts. Demnach sind aktuell vier Studios in die Arbeiten an dem Shooter involviert.

Während sich DICE auf die Multiplayer-Erfahrung konzentriert, befasst sich EA Motive mit den Singleplayer-Inhalten.

Criterion Games hingegen wirkt sowohl an den Single- als auch Multiplayer-Inhalten mit. Beim vierten Studio handelt es sich um Ripple Effect. Ripple Effect arbeitet laut EA an einer „neuen Battlefield-Erfahrung“, die der Publisher zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen möchte.

Des Weiteren kündigte EA in dieser Woche an, dass Anfang 2025 groß angelegte Community-Tests zum neuen „Battlefield“ stattfinden, mit denen die Entwickler Feedback für mögliche Verbesserungen sammeln möchten.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 17, 2024

