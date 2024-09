Battlefield Next: Setting, Waffen und Maps – Details zum Shooter

Battlefield Next:

Electronic Arts ging in dieser Woche in die Offensive und machte mit einer Konzeptgrafik und weiteren Aussagen zum Shooter auf das kommende “Battlefield” aufmerksam. Damit möchte man zum Kern der Reihe zurückkehren.

Nachdem die Grafik ausgiebig von Fans analysiert wurde und sogar der Schauplatz lokalisiert werden konnte, ließ ein verlässlicher Insider weitere Details folgen. Tom Henderson sprach mit Quellen, die Informationen zum Setting, zu den Waffen und zum Multiplayer-Part durchsickern ließen.

45 Waffen und 10 Multiplayer-Karten

Sollten sich die Angaben bestätigen, spielt das neue „Battlefield“ irgendwann zwischen 2027 und 2030 an verschiedenen weltweiten Orten. Die Kampagne konzentriert sich auf einen Konflikt zwischen einer riesigen privaten Armee und der NATO.

Gibraltar (wie in der ersten Konzeptgrafik des Spiels zu sehen) und die USA gehören zu den Schauplätzen, wobei die USA auch das Setting für ein Battle-Royale-Erlebnis darstellen sollen. Hier ist von einem “tropischen Ort” die Rede.

EA plant den Quellen zufolge, zum Start des Spiels 45 Waffen bereitzustellen – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu „Battlefield 2042“. Hinzu kommen rund zehn Multiplayer-Karten, was mit “Battlefield 1”, “Battlefield 3” und “Battlefield 4” in Einklang steht.

Kaliberbasierte Zerstörungen

Das neue „Battlefield“ soll ebenfalls mit signifikanten Änderungen im Bereich der Zerstörung beeindrucken. Laut Insider-Informationen plant EA die Einführung eines kaliberbasierten Schadens, der für mehr taktische Tiefe sorgen könnte. Ein “halbes Dutzend Quellen” habe das Feature bestätigt.

„Ähnlich wie Rainbow 6 Siege, wobei unterschiedliche Kaliber unterschiedliche Zerstörungsgrade verursachen“, schrieb Henderson. Unklar bleibt allerdings, ob Levolution in diesem Zusammenhang zurückkehren wird.

Auch die Bewegungsmöglichkeiten von “Battlefield” werden überarbeitet. Spieler sollen etwa in der Lage sein, sich gefallene Kameraden zu schnappen und in Sicherheit zu bringen. Dieses Feature dürfte besonders im Battle-Royale-Modus von Bedeutung sein, könnte aber auch in anderen Teilen des Shooters Einzug finden. Derartige Änderungen seien Teil der Initiative „Battlefield-Momente“.

Name und Multiplayer-Tests

Der endgültige Name des Shooters bleibt unklar, auch nachdem im vergangenen Jahr umfangreiche Massenumfragen durchgeführt wurden. „Battlefield“ oder „Battlefield 6“ stehen derzeit zur Diskussion, betont Henderson weiter.

Die ersten Community-Tests rund um das neue “Battlefield” sind für Anfang 2025 geplant. Sie sollen den Entwicklern Feedback liefern, um das Spiel weiter zu optimieren. Darauf aufbauend wird spekuliert, dass EA das Battlefield CTE (Community Test Environment), das bereits „Battlefield 1“ und „Battlefield 4“ begleitet hatte, zurückbringen könnte.

Die Entwicklung des Shooters wird von vier Studios vorangetrieben. Während DICE für die Multiplayer-Inhalte verantwortlich ist, konzentriert sich EA Motive auf den Singleplayer. Criterion Games wirkt unterstützend an beiden Bereichen mit. Ripple Effect wiederum arbeitet an einer neuen „Battlefield“-Erfahrung, die noch nicht näher spezifiziert wurde.

128-Spieler-Maps wohl vom Tisch

Die „Battlefield“-Reihe kehrt mit dem neuen Teil zum Kern zurück. Wie Franchise-Chef Vince Zampella angedeutet hatte, orientiert sich das Setting des Spiels an „Battlefield 3“ und „Battlefield 4“. Auch die Spieleranzahl könnte angepasst und auf 64 festgelegt werden.

“Die 128 Spieler, hat es dadurch mehr Spaß gemacht? Also… die Zahl nur der Zahl wegen zu nehmen, ergibt keinen Sinn. Wir testen alles danach, was am meisten Spaß macht“, so Zampella. Tatsächlich erwiesen sich die 128-Spieler-Schlachten als wenig beliebt. Spieler wollten ein mehr fokussiertes Spielerlebnis.

Für wann genau der finale Launch des neuen “Battlefield” geplant ist, verriet EA bislang nicht. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

