Everspace 2: Weltraum-Sim erhält DLC – Trailer und erste Details

„Everspace 2“ wird noch im Frühling 2025 mit „Wrath of the Ancients“ einen neuen DLC erhalten, wie Entwickler Rockfish Games nun offiziell bekannt gegeben hat. Neben einer neuen Geschichte können sich Weltraumpiloten auf weitere Sternensysteme und Raumschiffe freuen. Ein erster Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht.

Wie Entwickler Rockfish Games offiziell bekannt gegeben hat, wird „Everspace 2“ durch einen neuen DLC erweitert, der den Titel „Wrath of the Ancients“ tragen wird und noch im Laufe des Frühlings 2025 erscheinen soll.

Somit können sich Weltraumpiloten schon bald auf die bereits zweite, umfangreiche Story-Erweiterung freuen, nachdem im September des letzten Jahres bereits der „Titans“-DLC veröffentlicht wurde. Passend zur Ankündigung lieferten die Verantwortlichen auch erste Details und einen Trailer zur „Wrath of the Ancients“-Erweiterung für „Everspace 2“.

Neue Handlung, Sternensysteme und ein Schiff

Demnach werden die Ereignisse von „Wrath of the Ancients“ direkt an die Geschichte von „Everspace 2“ anknüpfen und somit die Handlung der actionreichen Weltraumsimulation fortsetzen. Dabei werden es die Spieler sowohl mit außerirdischen Feinden als auch uralten Bedrohungen zu tun bekommen. So wurden die menschlichen Siedlungen in Cluster 34 durch mysteriöse Angriffe verwüstet, was zu einer Destabilisierung der Machtfraktionen und gestrandeten Überlebenden führte.

Da nun der Frieden zwischen der Menschheit und den Okkar ins Wanken gerät, müssen sich die Spieler in die Okkar-Heimwalt begeben, um die Wahrheit hinter den Angriffen herauszufinden und einen Krieg in der DMZ zu verhindern. Dafür steht den Weltraumpiloten auch ein brandneues Schiff zur Verfügung, während insgesamt vier neue Sternensysteme erkundet werden wollen.

Darunter befinden sich nicht nur die Heimatwelten der Okkar, sondern auch die der Aethon, die neben neuen Feinden auch allesamt frische Waffen und Ausrüstung bieten werden. Die bereits bestehenden Sternensysteme von „Everspace 2“ werden im Zuge des DLCs außerdem auch um weitere Nebenquests erweitert.

Trailer liefert erste Einblicke

Wann die Erweiterung „Wrath of the Ancients“ für „Everspace 2“ exakt erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Allerdings sollten Fans des Weltraum-Spektakels in den kommenden Wochen und Monaten die sozialen Kanäle und Streams von Entwickler Rockfish Games im Auge behalten. Dort werden die Verantwortlichen nämlich noch weitere Details zum kommenden DLC enthüllen.

Um schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die Inhalte von „Wrath of the Ancients“ zu liefern, wurde ein passender Ankündigungstrailer veröffentlicht. Dieser gewährt auch erste Einblicke in die neuen Sternensysteme, die mit der Erweiterung Einzug erhalten werden.

„Everspace 2“ ist für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Veröffentlicht wurde die Weltraum-Simulation am 15. August 2023 und wurde im Jahr darauf auch im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet.

