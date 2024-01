Everspace 2: Unreal Engine 5-Upgrade für Weltraum-Flugsimulation

“Everspace 2” aus dem Hause Rockfish Games macht einen ordentlichen Eindruck. Allerdings soll das Spiel mit einem Upgrade auf die Unreal Engine 5 noch besser und vor allem für die Zukunft vorbereitet werden.

Das Engine-Upgrade wird mit einem Frühjahrs-Update erfolgen, vermutlich noch vor dem zweiten kostenlosen Haupt-Update namens “Incursions”, das ebenfalls in diesem Zeitraum erscheinen soll.

Zu den Bestandteilen von “Incursions” gehören weitere Gameplay-Verbesserungen und Bugfixes sowie neue legendäre Gegenstände und ein neues Spiel-Feature.

Nicht alle Unreal Engine 5-Features werden unterstützt

Features wie Nanite und Lumen werden beim Umstieg auf die Unreal Engine 5 ausgelassen, da die aktuellen Lösungen laut Entwickler eine verbesserte Optimierung bieten.

Mit der Unreal Engine 5 erhält Rockfish Games jedoch die Möglichkeit, den Titel zukunftssicher zu gestalten, wodurch es weniger Probleme bei Updates und der Bereitstellung von Erweiterungsinhalten geben wird.

Immerhin soll “Everspace 2”, das seit August 2023 auch auf der PS5 verweilt, über einen einen langen Zeitraum hinweg unterstützt werden.

Die Umstellung von “Everspace 2” auf die neue Version ist kein einfacher Prozess, berichtet Rockfish Games. Sie habe zu fehlenden Klängen, sich verschiebenden Hinweismarkierungen, flackerndem und übermäßig hellem Licht, nicht vorhandenen EMP-Raketenspuren und vielem mehr geführt. Es gebe “überall viele, viele andere kleine Probleme”.

Den Entwicklern gehe es aber nicht darum, sich über die Probleme mit der Unreal Engine 5 zu beklagen. “Wir wollen auf keinen Fall die Engine selbst in den Schatten stellen, indem wir diese Fehler hervorheben. Das Verschieben von Versionen führt immer zu Problemen“, heißt es.

Weitere Details und einige Bilder zur Engine-Umstellung sind auf der offiziellen Webseite des Spiels zuammengefasst.

Everspace 2 im PSN-Angebot

“Everspace 2” ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Im PlayStation Store kommt der Titel auf im Schnitt 4,57 von fünf möglichen Sternen.

Spieler, die sich bisher nicht mit dem Weltraum-Abenteuer beschäftigt bzw. den Titel gekauft haben, profitieren bis zum 18. Januar 2024 von einem reduzierten Preis. So kostet “Everspace 2” aktuell nur 34,99 statt 49,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 30 Prozent entspricht.

