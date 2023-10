Everspace 2: Neues Update nach PS5-Launch, Spielerzahlen und Roadmap veröffentlicht

Rockfish Games hat mitgeteilt, dass die Veröffentlichung von “Everspace 2” auf Konsolen für das Entwicklerstudio ein Erfolg war. Zugleich gab das Unternehmen eine neue Spielerzahl heraus, die von einem Trailer und der Roadmap begleitet wird.

Allein über den Game Pass griffen mehr als 1,1 Millionen Spieler auf “Everspace 2” zu. Zugleich wird deutlich, dass derartige Spielerzahlen längst nicht mehr mit den Verkäufen gleichzusetzen sind. Über alle Plattformen hinweg wurden 400.000 Exemplare des Weltraum-Titels verkauft.

Im Fall der Game Pass-Aufnahme sahen die Entwickler auch Vorteile für die PS5 und verwiesen zugleich darauf, dass man mit der Verfügbarkeit über den Abodienst einen wirklich guten Deal habe.

Neues Update mit Perks, Ausrüstungsmodifikatoren und mehr

Der Launch von “Everspace 2” für PS5 und Xbox Series X/S erfolgte im August dieses Jahres und damit nur vier Monate nach der Erstveröffentlichung des Spiels in der Version 1.0 für den PC. Die Konsolenversion von “Everspace 2” profitierte von den Aktualisierungen, die seit dem ursprünglichen Launch an der PC-Version vorgenommen wurden.

Das gilt auch für das kostenlose Update, das seit gestern für alle Plattformen zum Download bereitsteht und neue Set-Gegenstände, Perks, Ausrüstungsmodifikatoren und von der Community gewünschte Features beinhaltet.

Zusätzlich zu den spielbaren Elementen gibt es auch neue Möglichkeiten zur Anpassung, aktualisierte Musik und die Unterstützung für MacOS. Eine umfassende Auflistung der Inhalte und Features, die mit dem neusten Update in “Everspace 2” integriert wurden, sind in einem Steam-Update zusammengefasst und zeigen sich zugleich in einem Video:

Roadmap zu den neuen Inhalten für Everspace 2

Ebenfalls widmete sich Rockfish den kommenden Inhalten für “Everspace 2”. Im Frühjahr 2024 wird ein weiteres kostenloses Update veröffentlicht, das eine Erweiterung mit neuen Sternensystemen, zusätzlichen Story-Inhalten und einer größeren Menge an Beute beinhaltet. Die Roadmap für 2023 und 2024 liefert weitere Details zu den Plänen:

Seit dieser Woche kann zudem die Stellar Edition von “Everspace 2” gekauft werden. Sie schlägt bei Amazon mit rund 60 Euro zu Buche und umfasst neben dem Spiel samt Steelbook ein Artbook mit 64 Seiten sowie einen digitalen Soundtrack zum Download.

Im nachfolgend eingebetteten Trailer zu “Everspace 2” werden wiederum die positiven Testwertungen und Meinungen zum Konsolen-Launch gefeiert. Auf der PS5 führten sie zu einem Metascore von 80.

