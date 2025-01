Sniper Elite Resistance: Test-Wertungen in der Übersicht

In wenigen Tagen wird „Sniper Elite: Resistance“ für den PC und aktuelle Konsolen erscheinen. Wie gut oder schlecht sich der Scharfschützentitel in redaktionellen Tests geschlagen hat, erfahrt ihr hier.

Für „Sniper Elite: Resistance“ wird schon bald die Stunde der Wahrheit anbrechen, denn die Veröffentlichung des Taktik-Shooters steht kurz bevor. Während Interessenten sich noch ein paar Tage werden gedulden müssen, gibt der Pressespiegel jetzt schon Auskunft über Zustand und Güte des Titels.

Auf der Aggregator-Website Metacritic sind inzwischen annähernd 20 Test-Urteile für „Sniper Elite: Resistance“ eingetrudelt, die eine Gesamtpunktzahl von momentan 72 von 100 möglichen Punkten ergeben. Die Meinungen zum Scharfschützen-Spiel sind, wie bei Spieletests üblich, geteilt.

Presse-Urteile: Sniper Elite Resistance macht Spaß, …

Im Folgenden haben wir einige der bisher veröffentlichten Presse-Meinungen zusammengefasst. Überschwängliche Reaktionen auf „Sniper Elite: Resistance“ gibt es hier zwar nicht, aber es sind durchaus sehr wohlwollende Stimmen darunter.

Eines der positivsten Urteile über das neue Scharfschützen-Spiel fällte GameGrin. Dementsprechend kurz fällt die Zusammenfassung aus: Das Spiel biete ein großartiges Erlebnis, bei dem kleinere Schwächen kaum ins Gewicht fallen.

The Games Machine empfand „Resistance“ als ein solides „Mehr vom Gleichen“, das mit „Hitman“ zu vergleichen sei, jedoch mit einem Scharfschützenfokus. Für Fans der Serie fühle sich das Spiel gut an.

Dagegen sprach Wccftech in seinem Test von „Sniper Elite: Resistance“ gar nicht von einer echten Fortsetzung, sondern von einem Spin-off. Mit dem neuen Protagonisten, frischen Karten sowie bewährten Stealth-Mechaniken biete es aber viele Stärken, wenn es auch keine großen Neuerungen gebe.

IGN France wiederum nannte das Spiel eine ehrliche Fortsetzung, die Fans und Neueinsteiger ansprechen dürfte, aber nur geringfügige Weiterentwicklungen anbiete.

Mit „Sniper Elite: Resistance“ wisse man, was man bekommt, urteilte TheSixthAxis. Nämlich eine Spin-off-Mission im Maßstab und Umfang von „Sniper Elite 5“, die jedoch nicht darüber hinausgehe. Es sei einfach mehr von „Sniper Elite“, und dies mache noch immer Spaß.

… aber die Formel nutzt sich allmählich ab

Am unteren Ende der Wertungsskala, das zurzeit jedoch nicht allzu tief liegt, wird einiges an der neuen „Sniper Elite“-Ausgabe kritisiert. Dabei geht es nicht nur um fehlende Neuerungen.

Für 4P.de stagniert „Sniper Elite: Resistance“. Einerseits biete es weiterhin gutes Stealth-Gameplay mit abwechslungsreichem Leveldesign. Andererseits liefere der sechste Ableger der Reihe keine echten Verbesserungen, wodurch sich die Formel langsam abnutze.

Am negativsten äußerte sich bislang Game Watcher über das Werk. Es liefere die erwartete Mischung aus Stealth und Action, allerdings verpackt in einer vergessenswerten Geschichte. Alles in allem wirke das Spiel wie ein müder, unnötiger Abklatsch des Vorgängers.

Alle bisherigen Test-Wertungen zu Sniper Elite Resistance

Unten haben wir eine Auswahl der bisherigen Presse-Urteile aufgelistet. Weitere Test-Wertungen könnt ihr wie gesagt der Metacritic-Seite des Spiels entnehmen.

GameGrin – 85

The Games Machine – 80

Wccftech – 80

Movies Games and Tech – 75

CGMagazine – 70

IGN France – 70

TheGamer – 70

TheSixthAxis – 70

4P.de – 65

GameWatcher – 55

Hier lest ihr unseren ausführlichen Test von „Sniper Elite Resistance“:

„Sniper Elite: Resistance“ wird am 30. Januar 2025 für die folgenden Plattformen erscheinen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (über Steam, Epic Games Store und Windows Store). Wer über ein Game-Pass-Abonnement verfügt, der kann die Vollversion des Spiels in diesem Rahmen gleich am ersten Tag ausprobieren.

