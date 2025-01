Banjo-Kazooie: Ist ein neues Spiel denkbar? Komponist hat eine klare Meinung

In der Vergangenheit setzte sich die Community immer wieder für eine Rückkehr der "Banjo-Kazooie"-Reihe ein. Doch wie stehen die Chancen, dass das ungleiche Duo auf den aktuellen Systemen ein Comeback feiert? Der Serienkomponist Grant Kirkhope vertritt diesbezüglich einen klaren Standpunkt.

In den letzten Jahren wies Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen darauf hin, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Xbox-Studios ausgewählte klassische Marken zurückbringen.

Die Community ließ sich erwartungsgemäß nicht lange bitten und setzte sich in der Vergangenheit immer wieder für eine Rückkehr von „Banjo-Kazooie“ ein. Doch wie stehen die Chancen, dass das ungleiche Duo in Zeiten, in denen Microsoft verstärkt einen Multiplattform-Ansatz verfolgt, ein Comeback feiert? Dieser Frage stellte sich Grant Kirkhope, der Komponist der Reihe, auf X.

Zum Leidwesen der Fans vertrat Kirkhope einen klaren Standpunkt und wies darauf hin, dass wir aufgrund mehrerer Faktoren nicht damit rechnen sollten, dass Microsoft beziehungsweise Xbox die „Banjo-Kazooie“-Marke noch einmal aufgreifen.

Komponist sieht keinerlei Hoffnung

Um erst gar keine falschen Hoffnungen zu wecken, wies Kirkhope darauf hin, dass er bezüglich eines Comebacks von „Banjo-Kazooie“ im Prinzip keinerlei Hoffnung mehr sieht.

Eine Entwicklung, an der die Community laut dem Komponisten nicht ganz unschuldig ist. Bei dieser Aussage bezieht sich Kirkhope wohl auf die Reaktionen zu „Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts“.

Aufgrund des anderen Gameplay-Ansatzes wurde der Xbox 360-Ableger von den Spielern schon vor seinem Release massiv kritisiert.

„Ich habe es schon einmal gesagt, aber… ich habe absolut keine Hoffnung auf ein weiteres Banjo-Spiel. Außerdem würden alle eingefleischten Fans es sofort hassen und schlechtreden. Egal wie gut es wäre. Es funktioniert einfach nie“, so Kirkhope im Rahmen eines Dialogs auf X.

Kirkhope würde für ein weiteres Projekt zurückkehren

Kirkhope gehört zu den bekanntesten Köpfen hinter der „Banjo-Kazooie“-Reihe und war als Komponist für die Soundtracks von „Banjo-Kazooie“ (1998), „Banjo-Kazooie: Grunty’s Revenge“ (2003) und „Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts“ (2008) verantwortlich. Wie der Komponist auf Nachfrage eines Spielers bestätigte, würde er für die Arbeiten an einem neuen Ableger definitiv zurückkehren.

Dass sich die Fans jedoch keine Hoffnungen auf eine Rückkehr der Marke mehr machen sollten, räumte Kirkhope bereits 2023 ein.

Seiner Meinung nach würde ein solches Unterfangen nicht nur an einem passenden Team, das schlichtweg nicht zur Verfügung steht, scheitern. Des Weiteren trage die Community eine Mitschuld, da sie einem Nachfolger oder neuen Konzepten schlichtweg keine Chance geben würde.

Das letzte offizielle Statement zu „Banjo-Kazooie“ stammt aus dem Oktober 2024, als Microsofts Aaron Greenberg versicherte, dass sich die Verantwortlichen von Xbox darüber im Klaren sind, wie viel die Reihe den Fans bedeutet. Was das Ganze für die Zukunft von „Banjo-Kazooie“ bedeutet, ließ Greenberg aber offen.

