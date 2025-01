Helldivers 2: Pilestedt braucht Auszeit – hat aber auch gute Nachrichten

Mit dem teambasierten Freiheits-Shooter „Helldivers 2“ lieferten die Entwickler der Arrowhead Game Studios einen der großen Hits des Jahres 2024 ab. Trotz Kontroversen bleibt das Spiel bei den Nutzern beliebt und wird weiter mit Inhalten unterstützt.

Eine treibende Kraft hinter dem enormen Erfolg von „Helldivers 2“ ist wohl ohne Zweifel Johan Pilestedt. Über Jahre fungierte Pilestedt nicht nur als CEO von Arrowhead, sondern auch als dessen Creative Director. Nachdem der Entwickler schon einen seiner wichtigen Posten bei dem Studio abwarf, nimmt er sich nun auch noch eine nicht näher definierte Auszeit.

Entwickler lässt die Seele baumeln

Im Mai 2024 gab Pilestedt seinen Posten als CEO von Arrowhead an Shams Jorjani ab. Diese Entscheidung erklärte Pilestedt damit, dass er nicht länger zwischen seiner Liebe zur Spieleentwicklung und dem geschäftlichen Weg wählen wolle.

Über Twitter gab der Entwickler nun an, dass er eine Auszeit nehmen und sich eine Zeit lang auf Familie und Freunde konzentrieren wolle. „Ich werde für eine Weile ein Sabbatical einlegen“, schrieb Johan Pilestedt. „Ich weiß, viele von euch werden denken warum? – Nun, während ihr nun fast ein Jahr Helldivers 2 genießen konntet, habe ich es seit Anfang 2016 gelebt. Mit Helldivers schon seit 2013.“

„Elf Jahre rund um die Uhr an der gleichen IP zu arbeiten, hat mich dazu gebracht, Familie, Freunde und meine liebe Frau zurückzustellen… und mich selbst. Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen, um das wiedergutzumachen, was ich von all denjenigen verloren habe, die mich über ein Jahrzehnt lang unterstützt haben.“

Arbeit am Shooter geht trotzdem weiter

Fans von „Helldivers 2“ brauchen jedoch nicht in Panik zu verfallen, denn die Arbeit an dem Shooter soll auch ohne den Chief Creative Officer weitergehen. „Ich bin sicher, dass meine Freunde bei Arrowhead in der Zwischenzeit ihr Möglichstes tun, um erstaunliche Dinge abzuliefern“, so Pilestedt weiter.

Der Entwickler gab nicht an, wie lange seine Auszeit andauern soll. Allerdings will sich Johan Pilestedt danach gleich wieder in die Entwicklung stürzen. „Wenn ich wieder da bin, werde ich mit der Arbeit am nächsten Arrowhead-Spiel beginnen“, so der Entwickler auf Twitter.

