MLB The Show 25: Launch im März, diesmal ohne Game-Pass-Integration

MLB The Show 25:

Mit „MLB The Show 25" steht der nächste Teil der Baseball-Reihe vor der Veröffentlichung. Der Termin traf heute ein. Und auch Informationen zu den Editionen liegen vor.

Die „MLB The Show“-Reihe feiert 2025 ihr 20-jähriges Jubiläum, was mit einem neuen Teil zelebriert wird. Mit „MLB The Show 25“ setzen der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler San Diego Studio auf einige Neuerungen.

Versprochen werden diverse Gameplay- und Qualitätsverbesserungen, die den Spielfluss optimieren sollen. Die bekannten Spielmodi bleiben erhalten, bekommen jedoch Updates mit neuen Möglichkeiten. Fans können weiterhin eigene Karrieren in „Road to the Show“ gestalten oder im Franchise-Modus Teams aufbauen und verwalten.

Cover-Stars von MLB The Show 2025 enthüllt

Die heutige Ankündigung hat allerdings einen anderen Fokus: Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe zieren drei aufstrebende Spieler das Cover von „MLB The Show 25“: Paul Skenes, Elly De La Cruz und Gunnar Henderson. Diese Athleten stehen laut Publisher Sony Interactive Entertainment vertretend für die nächste Generation talentierter MLB-Spieler.

Paul Skenes wurde im MLB Draft 2023 als Nummer 1 von den Pittsburgh Pirates ausgewählt. Bereits ein Jahr später spielte er im All-Star Game und gewann die Auszeichnung als National League Rookie of the Year 2024.

Elly De La Cruz gab 2023 sein Debüt in der Major League für die Cincinnati Reds. Seine Schnelligkeit auf den Bases und sein kraftvoller Wurfarm haben ihn zu einem der dynamischsten Spieler der Liga gemacht. 2024 wurde er All-Star und demonstrierte ein herausragendes Fünf-Werkzeug-Skillset.

Gunnar Henderson, Rookie of the Year der American League 2023, spielt für die Baltimore Orioles. Nach seiner Auswahl im MLB Draft 2019 entwickelte er sich zu einem Schlüsselspieler des Teams. Sein Aufstieg führte ihn 2024 in das All-Star Game sowie zum Home Run Derby.

Nachfolgend zeigen sich die Cover-Stars im Video:

Ein erstes offizielles Gameplay-Video wird am 4. Februar 2025 um 18 Uhr auf YouTube veröffentlicht. Hier sollen neue Features und überarbeitete Spielmechaniken vorgestellt werden.

Termin und keine Abo-Aufnahme

Eine Game-Pass-Integration wird es im Fall von „MLB The Show 25“ in diesem Jahr nicht geben. Dazu heißt es im Rahmen der Ankündigung: “Das Spiel wird 2025 nicht über Plattform-Abonnementdienste verfügbar sein.”

Die Integration in das Game-Pass-Abo war 2021 ein großes Thema, nachdem die zuvor PlayStation-exklusive Reihe den Weg auf die Xbox fand. Damals erklärte Sony, dass es eine Entscheidung der Major League Baseball (kurz: MLB) war.

„MLB The Show 25“ erscheint am 18. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten bereits am 14. März 2025 Zugang zum Spiel.

