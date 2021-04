MLB The Show 21: Release im Xbox Game Pass offenbar eine Entscheidung der MLB

Vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass die Baseball-Simulation "MLB The Show 21" bereits zum Release in diesem Monat den Weg in den Xbox Game Pass finden wird. Wie ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment andeutete, ist der Release in Microsofts Abo-Dienst auf eine Entscheidung der MLB zurückzuführen.

"MLB The Show 21" erscheint im April 2021.

Nachdem bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde, dass die Baseball-Simulation „MLB The Show 21“ auch für die Xbox-Plattformen erscheinen wird, sorgte eine weitere Meldungen in den vergangenen Tagen für Diskussionen.

Wie Microsoft ankündigte, wird „MLB The Show 21“ nämlich pünktlich zum Release in diesem Monat den Weg in den Xbox Game Pass finden. Während Abonnenten des Microsoft-Dienstes also ohne zusätzliche Kosten zugreifen können, werden Spieler auf der PlayStation 4 beziehungsweise der PlayStation 5 mit dem Vollpreis zur Kasse gebeten. Eine Ankündigung, die nach wie vor für erhitzte Gemüter und unter anderem die Forderung sorgt, dass „MLB The Show 21“ auf den PlayStation-Systemen „kostenlos“ über den PlayStation Plus-Dienst angeboten wird.

Das sagt ein PlayStation-Sprecher

Ob es so weit kommen wird, darf bezweifelt werden. Zumal sich aktuell abzuzeichnen scheint, dass die Entscheidung, „MLB The Show 21“ über den Xbox Game Pass zu veröffentlichen, von der Major League Baseball (kurz: MLB) und nicht etwa von Sony Interactive Entertainment getroffen wurde. Dies lassen zumindest die Aussagen eines PlayStation-Sprechers vermuten.

Auf Nachfrage äußerte er sich zur aktuellen Sachlage wie folgt: „Als Teil des Ziels für das diesjährige Spiel hat MLB beschlossen, das Franchise mehr Spielern und Baseballfans anzubieten. Diese Entscheidung bietet eine einzigartige Gelegenheit, MLB The Show als führende Marke für Baseball-Videospiele weiter zu etablieren.“

Ähnlich sehen es auch Analysten, die zudem anmerken, dass der Release von „MLB The Show 21“ über den Xbox Game Pass dahingehend Sinn ergibt, dass die Marke vor allem in den USA einem deutlich größeren Publikum zugänglich gemacht werden kann, während der Absatz von Ingame-Käufen beziehungsweise Mikrotransaktionen die wegfallenden Einnahmen über den klassischen Vertrieb kompensiert.

„MLB The Show 21“ erscheint am 20. April 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: Inverse

